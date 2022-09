Podcast : Découvrez le Spa de l'hôtel Constance Halaveli aux Maldives

TourMaG.com relaie les "Podtrips de Saliha", des podcasts qui sont une fenêtre sonore ouverte sur le monde à travers des témoignages de professionnels du tourisme. Aux Maldives, les retraites wellness se multiplient et de plus en plus d'hôtels proposent des expériences de déconnexion et de relaxation complètes; c'est le cas de l'hôtel Constance Halaveli. Pour en savoir plus, Saliha a interrogé ishan, le directeur du Spa de cet hôtel de rêve.

