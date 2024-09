Quoi de Neuf chez Sun Siyam Resorts

Du 25 septembre au 2 octobre 2024, l’esprit festif bavarois s’invite au paradis tropical des Maldives au Sun Siyam Iru Fushi . Cet événement d'une semaine promet une expérience inoubliable avec de nombreux divertissements. Les festivités débuteront le mercredi 25 septembre autour d’un barbecue sur la plage, accompagné d'un groupe de musique live. Les célébrations se poursuivront au Water's Edge Bar avec une Beach Party au coucher du soleil le 26 septembre, et un festival de la bière le 28 septembre. L'ambiance musicale sera assurée par un groupe, puis le célèbre artiste local DJ Watte. Le 29 septembre, les invités pourront se rafraîchir lors de l'Oktoberfest Pool Party au bar Fluid, avec une happy hour sur la bière. La semaine se terminera par un succulent barbecue de homard le 2 octobre. Sun Siyam Olhuveli déroule les tonneaux pour une célébration de l'Oktoberfest pas comme les autres. Du 1er au 5 octobre 2024, le resort aux trois îles distinctes, entourées d’un lagon cristallin et de plages de sable blanc, proposera une dégustation d'authentiques bières allemandes et des spécialités bavaroises, dont la bratwurst et les bretzels qui seront préparées par les chefs sur place.DJ Toni Perry de Londres sera aux platines les 1er et 2 octobre 2024 et fera danser les hôtes sur un mix de house, soul et disco. Les 1er, 2 et 5 octobre 2024, la championne du monde de danse orientale Luxora éblouira les invités avec ses performances sensationnelles, apportant une touche exotique aux festivités. Le 3 octobre 2024, le groupe maldivien de 5 musiciens II Sense Band montera sur scène pour célébrer l'Oktoberfest et la Journée nationale du tourisme avec un spectacle live inoubliable. Les 4 et 5 octobre 2024, HAIVAI B emmènera les participants dans un voyage musical avec sa fusion de rythmes hip-hop et électroniques qui ont captivé le public du monde entier.