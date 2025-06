Le Caramel ? Un style éclectique et un service personnalisé

Avec des hébergements exceptionnels et une gastronomie d’exception. Il est nanti de 69 hébergements conçus individuellement, dont 54 suites et 15 villas, qui offrent confort, intimité et décor spécifique. Avec 21 catégories de chambres, le complexe présente une variété d'agencements, comprenant des suites dans la maison principale, des suites bungalow, des maisonnettes et des villas avec des accès privé à la plage. Les grandes baies vitrées baignent les lieux de soleil et n’entachent en rien le respect de la vie privée. Chaque chambre est décorée pour un confort ultime avec des sols aux carreaux vintage, associant des antiquités éclectiques, des velours, des cotons blancs et des tulles vaporeux. Chaque logement maximise l’espace et la lumière naturelle, avec des plans ouverts, des espaces de vie confortables et des terrasses privées donnant sur les jardins luxuriants, la piscine ou la mer crétoise. Les villas féeriques, situées dans une partie isolée du complexe, offrent une exclusivité supplémentaire avec des intérieurs épurés et raffinés et un accès direct à la plage.



Alliant distinction rétro et glamour éclectique, Caramel est le lieu d’expériences singulières, où chaque détail est soigneusement imaginé pour créer une escapade de rêve. La vaste plage de sable fin s’étend sur plus de 300 mètres. Elle est aussi le refuge des tortues marines Caretta que l’on peut observer et qui enchantent. Au cœur du complexe se trouve la piscine d’eau de mer Confetti de 700 m², offrant une palette de couleurs chatoyantes. Dotée d'un hydromassage et de chaises longues flottantes, elle invite à une relaxation ultime.