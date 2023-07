Grecotel Hotels & Resorts : découvrez la formule demi-pension « The Dine Club » et ses nombreux avantages.

Grecotel Hotels & Resorts offre une collection de 40 établissements sur 10 destinations (Crète, Corfou, Mykonos, Péloponnèse, Kos, Rhodes, Athènes et la Riviera, Larissa et Alexandropoulis).



Le premier hôtel a vu le jour il y a presque cinquante ans en Crète, aujourd’hui le Grecotel LUXME White Palace, anciennement El Greco. Une belle aventure qui continue de jours en jours.



5 concepts sont proposés chez Grecotel : les Boutique Hôtel – nos adresses les plus haut de gamme, l’intimité en plus, les Beach Luxury – niveau de service équivalent sur de plus grands resorts, les LUXME – l’un des meilleurs Ultra All Inclusive d’Europe, paradis des gourmands et des gourmets, les LifeStyle All-In - All Inclusive Classique - et les City Hotels.



Bien que chaque établissement soit unique, vous y retrouverez toujours les 3 valeurs qui sont le cœur et la raison d’être Grecotel : le bien-manger, l’hospitalité « Philoxenia » et le tourisme durable. L’essayer c’est l’adopter !