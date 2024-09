Sun Siyam Resorts : nouveau Directeur Ventes & Marketing

Sun Siyam Resorts est un groupe hôtelier basé aux Maldives, spécialisé dans les expériences de luxe dans des destinations idylliques. Fondé par Ahmed Siyam Mohamed, le groupe a pour objectif de créer des établissements qui combinent hospitalité haut de gamme, immersion culturelle et respect de l'environnement. Avec plusieurs propriétés réparties aux Maldives et au Sri Lanka, Sun Siyam Resorts s'est imposé comme un acteur majeur dans le secteur de l'hôtellerie de luxe dans cette région.



Les hôtels de Sun Siyam Resorts sont réputés pour leur cadre naturel exceptionnel, souvent situés sur des îles privées. Chaque établissement vise à "offrir une expérience unique à ses clients", en intégrant des éléments de la culture locale et en mettant l'accent sur un service personnalisé. La marque s'efforce de proposer des séjours alliant détente, aventure et bien-être, avec un large éventail d'activités disponibles, telles que la plongée, le snorkeling, le spa, et des excursions culturelles.



Parmi les établissements emblématiques du groupe, on trouve le Sun Siyam Iru Fushi, un complexe de luxe situé sur une île de 21 hectares dans l'atoll de Noonu aux Maldives. Ce resort propose une variété de villas et de suites, dont certaines avec piscine privée et accès direct à la plage ou au lagon. Les installations incluent des restaurants proposant une cuisine internationale et locale, un centre de bien-être primé, ainsi que des services adaptés aux familles et aux jeunes mariés.