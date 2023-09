Sun Siyam Iru Fushi, un resort de luxe abordable aux Maldives

Un service de majordomes francophones est à disposition pour l’organisation d’excursions et d’activités diverses, que ce soit pour apprendre à préparer des spécialités locales lors d'un cours de cuisine maldivienne ou pour participer à une activité éco-responsable en plantant un arbre sur l’île. Les familles, couples ou amis peuvent se réunir pour une session de tennis ou de badminton. Les activités dédiées aux enfants comprennent des leçons de tennis, des soins spa, de l’Aqua Aerobics et du yoga. Leest gratuit pour les 3 à 11 ans inclus et allie créativité et éducation dans ses programmes d'activités quotidiennes, ludiques et didactiques. Des cours d'artisanat traditionnel, ainsi que des balades dans la nature à la découverte des plantes locales sont également proposés par l’hôtel.: Pour toute nouvelle réservation effectuée jusqu’au 30 novembre 2023, Sun Siyam Iru Fushi offreet les. Cette offre est applicable pour un séjour minimum de 7 nuits et jusqu’au 22 décembre 2023. Pour les séjours du 23 décembre au 10 janvier 2024,, toujours sur la base d’un séjour de 7 nuits minimum.Pour les séjours du 11 janvier 2024 au 31 octobre 2024,, toujours sur la base d’un séjour de 7 nuits minimum. À noter que pour un séjour de moins de 7 nuits, une offre de 50% de réduction sur les transferts aller-retour en hydravion pour 2 personnes s’applique quelle que soit la période de séjour.► Pour plus d’informations sur Sun Siyam Iru Fushi : Sun Siyam Iru Fushi | Complexe balnéaire 5 étoiles aux Maldives ► Pour plus d’informations sur le groupe Sun Siyam Resorts, cliquer ici