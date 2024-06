Quoi de Neuf chez Sun Siyam Resorts

Sabre Corporation, l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de technologies de l'industrie du voyage, a annoncé un nouvel accord avec le groupe hôtelier maldivien Sun Siyam Resorts . Le groupe qui gère 5 îles-resorts aux Maldives et un boutique-hôtel en bord de plage au Sri Lanka, a sélectionné une suite complète de solutions de SynXis de Sabre Hospitality, pour accroître à la fois sa portée et ses revenus. Avec l'ajout de SynXis Channel Connect, de la connectivité GDS et du moteur de réservation SynXis, Sun Siyam Resorts est en mesure de distribuer de manière transparente son inventaire de chambres sur son canal direct, ainsi qu'à un vaste réseau d'agences de voyages dans le monde entier, à plus de 600 OTA mondiales, aux systèmes de distribution, y compris celui de Sabre, et aux métamoteurs de recherche majeurs tels que Google, TripAdvisor et Kayak. La marque a également souscrit au Corporate Booking Tool de Sabre Hospitality pour permettre aux agents de voyages de gérer les réservations de ses hôtels directement en GDS.