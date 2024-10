Sunweb Group renforce son équipe marketing

L'arrivée de Désirée et Willemijn renforce notre équipe dirigeante avec des expertes capables de soutenir nos ambitions de croissance et de mettre en œuvre notre nouvelle stratégie auprès de nos clients

Leurs expériences dans leurs domaines respectifs nous permettront de continuer à développer Sunweb Group. En associant les compétences de Désirée et Willemijn à d'autres expertises, nous renforçons non seulement le développement des produits et le marketing, mais également l'ensemble de l'entreprise. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour enrichir l'expérience client

Dans leurs fonctions, Désirée et Willemijn travailleront avec leurs équipes afin d’aligner les stratégies produits de manière dynamique et stratégique, sur les besoins de nos cibles. Désirée se concentrera sur le développement de produits qui répondent aux besoins changeants de nos clients. Willemijn veillera à ce que nos produits soient positionnés et promus de manière appropriée. Le tout conduira ainsi à une expérience convaincante pour nos clients et contribuera à la croissance et au succès de Sunweb Group

