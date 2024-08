Vacances aux Pays-Bas - FAQ pour Agents de Voyages

Les visites culturelles et/ou historiques

: la Venise Hollandaise regorge de joyaux. Il y a d’abord son quartier rouge, ses célèbres canaux et ses plus de 1 500 ponts. Ensuite, il y a le Musée de Van Gogh et le Rijksmuseum qui abrite des peintures de Rembrandt et de Vermeer. On y découvre également la maison où Anne Frank a rédigé son journal intime. Enfin, les voyageurs apprécient la visite du Palais Royal. Les moulins à vent de Kinderdijk : emblèmes du pays et classés comme patrimoine de l’Unesco, ils sont au nombre de dix-neuf et ils bordent joliment les canaux, formant un superbe décor de carte postale.: le tour guidé de ce fort permet de connaître son histoire ainsi que celle des souterrains de Maastricht.: constituant un des principaux lieux de pèlerinage du pays, cette église de 123 m de haut, au style gothique et datant du Moyen-âge, est connue pour ses somptueux vitraux.: les amateurs de droit adoreront la visite de cette institution siégeant à la Haye.: situé aussi à La Haye, ce parc de miniatures reproduit les sites historiques et les bâtiments populaires néerlandais à l'échelle 1:25.- Découvrir l’art de la fabrication du fromage hollandais en rejoignant, un jeudi matin entre avril et septembre, leou en visitant le musée interactif- A Marken, rencontrer des Néerlandais portant des costumes traditionnels et despuis participer à un atelier de fabrication de ces chaussures en bois.- Assister aux festivités deen avril, duen juillet, de laen août ou de laen septembre.- Tester les, telles que le rustique stamppot, le hareng fumé ou cru, la soupe aux pois (l’erwtensoep), les boulettes de viande panées (les bitterballen)... En sucré, il faut goûter au pannekoek, à la stroopwafel, au poffertjes, au Tom Pouce...- Les merveilleuxs’apprécient dans plusieurs sites, mais principalement au parc floral de Keukenhof qui abrite, entre autres, 800 variétés de cette fleur.- La richesse ornithologique du pays s’admire depuisun sport moderne à l’architecture photogéniques.- Le grandpermet aux voyageurs de croiser une faune constituée de biches, de cerfs et de mouflons.- Pour voir des phoques lors d’un voyage aux Pays-Bas, il faut aller sur- Découvrir la nature sauvage, préservée et unique de la- Profiter des plages deIl faut savoir que celles de Brouwersdam ou de Domburg sont prisées par les surfeurs.- Se divertir, entre frissons et rires, au- Découvertes déroutantes et illusions d’optique impressionnantes attendent grands et petits à- Faire une visite du stade- Les fashionistas aimeront les boutiques vintageset le centre commercialà Amsterdam. Ils passeront du bon temps aussi à Rotterdam et àà Rotterdam.