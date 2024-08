Vacances en Égypte - FAQ pour Agents de Voyages

Le Bus

Le train

Le Métro et le Tramway

Le Tuk tuk et les calèches

Les taxis collectifs

Les bateaux

Taxi et Uber

L’avion

La location de voiture

Pour arpenter l’Égypte, le bus peut être une alternative intéressante. Ce moyen de transport est généralement climatisé et assez confortable. Il est conseillé d’opter pour des compagnies commepour leur modernité et leur qualité de service.Il faut noter que circuler bus à l’intérieur des villes peut être fastidieux pour un touriste en raison de la barrière de la langue face aux affichages.Les déplacements en train sont plus chers pour les touristes, mais ils restent abordables. Mis à part les trains reliant le Caire, Louxor et Assouan, le reste du réseau ferroviaire a beau être étendu, il est très vétuste. La première classe a droit à des boissons et des rafraîchissements et à la climatisation. Quant à la compagnie privéeelle assure les trajets nocturnes.Le métro est excellent, mais on ne le trouve qu’au Caire. Le tramway est tout aussi recommandé et il n’est disponible qu’à la capitale et à Alexandrie.Les trajets à bord des 3 roues sont assez rapides et abordables. Les déplacements en calèche à travers les sites touristiques sont plus lents, mais ils ont l’avantage de faire vivre une expérience authentique aux voyageurs.Leurs gares se trouvent à la périphérie des villes et la conduite de chauffeurs de taxis est généralement jugée dangereuse. En principe, ils ne sont pas autorisés à prendre des touristes et des Egyptiens en même temps.Des croisières à bord de gros bateaux, aux ferries en passant par les dhahabiyas et les felouques, il existe divers moyens de traverser le Nil et les lacs afin de rejoindre certaines îles ou villes.Les taxis sont très économiques, mais il faut négocier le montant de la course avant de monter dedans. En optant pour Uber, les vacanciers évitent tout flou par rapport aux tarifs.Pour les plus pressés, il est conseillé d’opter pour un vol interne en avion pour découvrir les différentes villes.Le permis international est impératif pour louer et conduire en Égypte. La réservation en ligne permet souvent de faire de bonnes affaires.