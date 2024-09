Vacances au Vietnam - FAQ pour Agents de Voyages

Les monuments historiques

: cet édifice, situé à Hanoï, rend hommage à un héros national. Hô Chi Minh a été le grand président vietnamien qui a farouchement milité pour l’indépendance.: cette citadelle regorge de trésors nationaux qui permettent d’en savoir plus sur la culture riche et l’histoire impériales du Vietnam. Parmi ces derniers, il y a Dai Noi (Palais de la Suprême Harmonie), le pavillon des ancêtres, les résidences de la Reine-Mère et de l’empereur, Cua Ngoai (Porte du Midi) ...: portant aussi le nom de la Pagode de la Dame Céleste, il s’agit d’un haut-lieu de spiritualité, célèbre pour sa tour octogonale de 6 étages, surplombant la Rivière des Parfums.: se trouvant à Hoi An, cet ensemble de temples hindouistes dédiés au dieu Shiva est inscrit comme patrimoine mondial de l’Unesco .Les voyageurs peuvent y assister à des spectacles de danses traditionnelles 3 fois par jour.: également connu sous le nom de la Pagode de l’Empereur de Jade, ce site permet d’entrevoir l’influence chinoise sur la culture vietnamienne. Il peut accueillir diverses festivités et cérémonies religieuses.: érigée à Hanoï, à l’époque de l’empereur Lý Thanh Tong, cette première université vietnamienne voulait rendre hommage à Confucius et ses disciples. Elle compte, par ailleurs, de nombreuses pagodes, des pavillons et des jardins qu’il est agréable de découvrir.: elle a été créée à la fin du 19ème siècle, à la période où l’Indochine faisait partie de l’empire Français. Elle abritait alors le siège de la police secrète, une prison, un lieu de torture et un tribunal. Aujourd’hui, il est possible d’explorer un musée qui dévoile son passé.· Comptant 54 groupes ethniques, le Vietnam est un creuset de culture, d’us et de coutumes. Vivre unene peut être qu’extrêmement enrichissant.· Découvrirpromet une plongée dans une atmosphère authentique et dépaysante. Des marchés flottants à ceux des tribus montagnardes en passant par les marchés annuels ou nocturnes, odeurs, couleurs et échanges extraordinaires attendent les personnes en voyage au Vietnam.· Assister aux fêtes et festivals traditionnels, tels quedont les célébrations ont pour objectif de la prospérité. Quant auil a lieu tous les 14 du mois et permet de voir le ciel vietnamien s’illuminer par les lanternes.· Tester les saveurs locales, dont le(soupe), lesle(sandwich épicé), le(du porc accompagné de nouilles)...· Monter en haut decomme le sommet Fansipan, surnommé le toit de l’Indochine.· Randonner dans lestelles que celle du Parc national de Cuc Phuong.· Découvrirà Sapa ou à Hoang Su Phi ou lesdans la région de Hà Giang.· S’émerveiller devant les superbesde May, de Ban Gioc, de Pongour...· Entrer dans desdont la plus grande au monde, la Soon Doong.· Dévalerde Mui Ne.· Profiter des plages vietnamiennes, et de sublimes paysages marins comme ceux de la Baie d’Halong.· Apprécier les attractions deou encore celles de· Déjeuner, jouer au bowling, regarder un film ou faire du shopping dans le centre commercial japonaisou àà Hanoï.