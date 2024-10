Vacances en Chine - FAQ pour Agents de Voyages

Les visites culturelles et/ou historiques

Les expériences culturelles

Les beautés naturelles à admirer

Les activités modernes et les divertissements

: cette merveille du monde est, à la base, une fortification militaire qui servait à défendre le nord de la Chine. La Cité interdite : situé au cœur de Pékin, cet immense palais, construit au 15ème siècle, tient son nom de l’interdiction d’y entrer pour toute personne n’appartenant pas à la famille impériale. Il est bien sûr désormais tout à fait possible de visiter ce bel ensemble architectural.: édifiée au 18ème siècle, cette résidence estivale des empereurs est entourée de superbes jardins impériaux.: des milliers de statues à taille réelle de soldats et de chevaux forment l’armée du premier empereur de Chine. Ces œuvres se trouvent à Xi’An.: cité authentique remontant au 14ème siècle, elle abrite de nombreuses habitations traditionnelles ainsi que les temples de Shuanglin et de Zhenguo: ce sont 50 000 magnifiques sculptures gravées dans les flancs de 5 montagnes. Elles s’admirent à Chongqing. Certaines renvoient à des scènes de vie quotidienne, d’autres rendent hommage aux croyances bouddhiste, taoïste et confucéenne.: la deuxième plus haute tour du monde fait 632 mètres, et elle offre une vue imprenable sur le quartier Lujiazui, aux touches Art Déco.- Assister aux parades, défilés et autres manifestations qui animent l’Empire du milieu à l’occasion du- Découvrir le festival des bateaux Dragons et ses compétitions de bateaux, admirer les décorations, comprendre les croyances associées, déguster des boulettes de riz gluant et savourer du vin soufré.- Aller au village depour rencontrer une minorité ethnique, les femmes Yao. Ces dernières ne se coupent jamais les cheveux et proposent des spectacles où elles exposent leur belle chevelure.- Sillonner la baie de Hong Kong- Goûter les spécialités locales comme...- Les beaux jardins de- Les 72 majestueuses montagnes Jaunes de Huangshan.- Les superbes lacs de- Le parcle Tianmen, sa grotte et son temple.- Lesde Longji.- Lade Dawa et ses oiseaux migrateurs.- Les mystérieuses- La base desde Dujiangyan.- Faire le plein de bonne humeur et de frisson à- Organiser une soirée karaoké dans unde Taïwan. - S’adonner au shopping dans, à Haikou.