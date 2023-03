Top 8 des plages de rêve à ne pas rater au Vietnam

- Que voir et que faire ? plage de An Bang, le vieux quartier de Hoi An, le village de Tra Que, le sanctuaire de My Son, classé par l’Unesco.



- Quand partir ? Entre Avril et Septembre.

Située à 4 km de la ville de Hoi An , la plage de Cua Dai et An Bang, plage principale de Hoi An, est au top des plus belles plages du Vietnam. Elle est longue, belle et très propre. Cette belle plage est alors idéale pour passer un séjour balnéaire mémorable en combinant la visite de la vieille ville de Hoi An.