Choisir Tràng An, Tam Côc ou Vân Long de la Baie d’Halong terrestre (Ninh Binh) ?

Ce qui distingue Tràng An, en plus de sa nature préservée, c’est son côté culturel et spirituel. La région abrite plusieurs temples et pagodes historiques, dont la pagode de Bich Dông et le temple de Trân, des lieux de culte importants où les visiteurs peuvent se recueillir dans un cadre naturel magnifique. L’histoire et la spiritualité de ces lieux sont bien vivantes, offrant une immersion culturelle riche qui fait de chaque excursion un voyage à la fois naturel et historique.