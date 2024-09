Expériences à ne pas rater au Vietnam

Le marché des ethnies minoritaires suscite toujours la curiosité des voyageurs lors d’un voyage au Vietnam. Aller au marché des communautés d’ethnies minoritaires est l’occasion de rencontrer la population locale tout en intimité, loin de la foule de touristes.Ces marchés font partie intégrante de la vie quotidienne de la population locale. Autrement dit, ils sont considérés comme une fête, une occasion pour échanger des marchandises et faire des rencontres. Ils se vêtissent de leurs plus beaux habits traditionnels toujours colorés.Dans les régions montagnardes dans le nord du Vietnam, des marchés ethniques sont programmés tout le long de la semaine. Chacun a sa particularité.● A Sapa : marché quotidien au centre de la ville● Le mardi : marché de Coc Ly (commune de Coc Ly, district de Bac Ha, province de Lao Cai)● Le mercredi : marché de Sin Cheng (commune de Sin Cheng, district de Si Ma Cai, province de Lao Cai, à 40km de Bac Ha) ou marché de Cao Son ( district de Muong Khuong, Lao Cai) ou● Le jeudi : marché de Lung Khau Nhin (commune de Lung Khau Nhin, district de Muong Khuong, province de Lao Cai)● Le Samedi : marché de Can Cau (commune de Can Cau, district de Si Ma Cai, province de Lao Cai, à 20km de Sapa) et marché de Pha Long (commune de Pha Long, district de Muong Khuong, province de Lao Cai)● Le dimanche : marché de Dong Van (district de Dong Van, province de Ha Giang), marché de Bac Ha ( ville de Bac Ha, district de Bac Ha, province de Lao Cai), marché de Muong Khuong (au centre du district de Mường Khương, province de Lào Cai), marché de Muong Hum (district de Bat Xat, province de Lao Cai) ; marché de Lung Phin, (commune de Lung Phin, district de Dong Van, province de Ha Giang).● Marché de Bao Lac : tous les 5 jours selon le calendrier lunaire (district de Bao Lac, province de Cao Bang)