Les incontournables à voir et à faire au delta du Mékong

La visite des marchés flottants est considérée comme la « meilleure expérience au Delta du Mékong ». Vous serez fasciné par un spectacle fascinant, créé par des centaines de bateaux débordant de fruits de saison tels que pastèque, fruit du dragon, durian, coco, mangue, banane, ananas, de produits aquatiques et de légumes de la région. Pour profiter pleinement de l'atmosphère animée de ces marchés flottants, levez-vous avec le soleil et embarquez pour votre aventure tôt le matin, lors du moment le plus animé.Laissez les images, les sons et les arômes de ces marchés flottants vous transporter dans un monde imprégné de tradition et débordant de vie. Vous pourrez choisir l’un parmi les marchés suivants :: Situé dans le district de Cai Be, ce marché animé est réputé pour son abondance de fruits et légumes frais.: Situé à Can Tho, ce marché emblématique est le plus grand et le plus populaire du delta du Mékong, offrant un spectacle fascinant de bateaux chargés de produits.: Niché dans la ville de Long Xuyen, ce marché présente la générosité agricole de la région, notamment du riz et une variété de fruits de saison.: Niché dans le district de Phong Dien, ce marché charmant offre une expérience plus paisible, vous permettant de savourer le charme rustique du delta du Mékong.