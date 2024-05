Les activités à faire en famille au Vietnam

Mui Ne, dans le Sud du Vietnam, est le petit Sahara vietnamien. Vos enfants se régaleront à descendre à l'aide d'une planche en plastique les magnifiques dunes de sable rouge et blanche de Mui Ne et de ses alentours. Ces dunes sont le lieu idéal pour admirer en famille le coucher de soleil lorsque les nuances de bleu et d'orange du ciel se mélangent à celles du sable.Venez passer des vacances en famille au Vietnam sans plus attendre !Si vous avez besoin d’une aide, n’hésitez pas à écrire à l’adresse : info@authentikvietnam.com pour avoir plus de renseignements sur un circuit au Vietnam sur mesure en famille sans stress ou laissez une demande en cliquant ICI