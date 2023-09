Petite carte de la cuisine vietnamienne

Petit fait : dans la structure alimentaire des Vietnamiens, le riz figure sans aucun doute en tête de la table. Viennent ensuite les légumes, suivis des fruits de mer. Vient enfin la viande. Ce biais végétal s'explique par la tradition agricole du riz humide du pays.

Les 3 régions du Vietnam comprennent le Nord, le Centre et le Sud qui possèdent des climats différents. Les facteurs climatiques et la situation géographique affectent la culture, donc la cuisine, créant ainsi une saveur distinctive pour chaque région.Au nord, le climat est divisé en 4 saisons distinctes: printemps, été, automne, hiver, ce qui contribue le riche en saveur à sa cuisine. Lase caractérise souvent par le fait qu’elle n’est pas aussi épicée, grasse et sucrée que les autres régions. La cuisine de cette région utilise principalement les légumes ou les fruits de mer et poissons disponibles comme les crevettes, le crabe, le poisson, les palourdes, les moules... La culture culinaire du Nord était autrefois moins populaire avec des plats dont l'ingrédient principal était la viande.Influencée par le climat ensoleillé et venteux, laprésente des saveurs plus épicées et plus salées que celles du Nord et du Sud. Les couleurs des plats sont richement mélangées, vibrantes, au profit du rouge et du brun foncé. La région Centre est le berceau de la cuisine royale ce qui célèbre pour la diversité de ses plats et la sophistication de ses préparations. Cependant, cette terre n'est pas riche en produits tandis que les repas royaux nécessitent un grand nombre de plats. Cela crée une autre caractéristique de la cuisine de cette région : chaque ingrédient est préparé de différentes manières pour créer de nombreux plats différents.Laa tendance à avoir un goût aigre-doux en raison de l'influence de la cuisine chinoise, cambodgienne et thaïlandaise, et se caractérise par l'ajout fréquent de sucre et l'utilisation de lait de coco. La cuisine de cette région privilégie davantage les ingrédients de la mer (poisson, crevettes, crabe, escargots de mer) que celle du Nord et se distingue également par ses plats rustiques.