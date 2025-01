6 activités à faire sur l’île de Phu Quoc

On ne peut pas parler de Phu Quoc sans évoquer ses plages paradisiaques . Plage de rêve, palmiers, eau turquoise, sable fin blanc sont tout ce que ses plages possèdent. Parmi ces plages, “bãi sao” est la plus célèbre, et bien sûr la plus touristique. Le sable fin en forme d’un croissant embrasse de l’eau turquoise tout au long de plus de 7 km. Cela dessine un paysage pittoresque. Particulièrement, si vous aimez les plages encore sauvages, allez plus loin vers les endroits plus reculés de l’île! Vous trouverez des plages perdues où vous aurez l’impression d’être seul au monde comme Robinson.