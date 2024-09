Il y a aussi des évolutions. A date, nous enregistrons la plus forte croissance sur les établissements 3 étoiles. Le 4 étoiles reste toutefois la catégorie la plus réservée.



En résumé, les prises commandes montrent une forte progression du 3 étoiles, un développement de la baisse saison, et un retrait des vacances scolaires. Et pourtant le manier moyen progresse de 6,4%.

Sunweb va commercialiser en exclusivité et gérer 4 résidences Noemys dans les Alpes du Sud aux Orres, à Risoul, à Superdévoluy et à Chamrousse. Désormais nous gérons un parc de 22 établissements : résidences, chalets et hôtels. Cet accord avec Noemys nous permet de compléter notre maillage qui répond à la tendance actuelle des budgets plus serrés, sur des catégories 3 étoiles.



Notre stratégie vise à maîtriser de plus en plus la partie hébergement. Cela nous permet de répondre plus facilement à la demande de flexibilité des clients qui souhaitent décaler leur jour d'arrivée ou départ, tout en maîtrisant le yield tarifaire en fonction des différents marchés européens.