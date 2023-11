Sun Siyam Resorts lance des offres Black Friday jusqu’au 30 novembre 2023

Le groupe hôtelier Sun Siyam Resorts, présent avec cinq hôtels aux Maldives (et un boutique-hôtel sur la côte est du Sri Lanka), lance des offres spéciales pour le Black Friday et le Cyber Monday. Elles sont disponibles à la réservation jusqu’au 30 novembre 2023 pour des séjours valables durant toute l’année 2024.

Sun Siyam Iru Fushi

Les avantages du Black Friday/Cyber Monday au transferts aller-retour gratuits en hydravion pour un séjour de sept nuits, couplés avec un massage gratuit de 30 minutes pour deux au Spa by Thalgo France, et un crédit d'hôtel de 100 dollars pour des séjours à partir de cinq nuits.

Les enfants de moins de 15 ans mangent et séjournent gratuitement dans la villa partagée avec les parents.



L'offre est valable pour des réservations effectuées jusqu’au 30 novembre 2023, pour des séjours jusqu'au 31 octobre 2024.





Black Friday au Siyam World Les offres Black Friday/Cyber Monday incluent une réduction de 20% sur tous les sports nautiques ainsi que l'utilisation gratuite de matériel de plongée en apnée durant tout le séjour. Pour un séjour minimum de 7 nuits, les clients pourront profiter de transferts gratuits en hydravion. Il y a également une réduction de 20% au Veyo Spa ainsi que des offres sur des expériences complémentaires, telles que des petits-déjeuners flottants et autres forfaits de soins spa.



L'offre est valable pour des réservations effectuées jusqu’au 30 novembre 2023 inclus, pour des séjours jusqu'au 31 octobre 2024 (excepté du 22 décembre 2023 au 10 janvier 2024).

Black Friday au Sun Siyam Olhuveli 25% de réduction sur les soins spa et 20% de réduction sur les sports nautiques et la plongée.



Les hôtes pourront profiter de 50% de réduction sur les sur classements de villa et d'un transfert aller simple gratuit pour deux pour les séjours d'au moins 5 nuits. Les enfants de moins de 15 ans séjournent et mangent gratuitement tout en partageant une villa avec leurs parents.



L'offre est valable pour des réservations effectuées jusqu’au 30 novembre 2023 inclus, pour des séjours jusqu'au 23 décembre 2024. Les offres Black Friday - Cyber Monday incluentLes hôtes pourront profiter de. Les enfants de moins de 15 ans séjournent et mangent gratuitement tout en partageant une villa avec leurs parents.

Black Friday au Sun Siyam Vilu Reef Les offres du Black Friday/Cyber Monday au Sun Siyam Vilu Reef comprennent un petit-déjeuner flottant et un soin spa à deux de 60 minutes, ainsi qu'une expérience de dégustation de vin. Les clients peuvent également profiter du surclassement gratuit de leur villa, de l'utilisation gratuite des sports nautiques non motorisés et d’un check-in anticipé et départ tardif.



Ici aussi, les familles peuvent profiter de l’offre pour dex enfants jusqu'à 12 ans qui mangent et séjournent gratuitement dans la villa de leurs parents.



L'offre est valable pour des réservations effectuées jusqu’au 30 novembre 2023 inclus, pour des séjours jusqu'au 23 décembre 2024.

Black Friday au Sun Siyam Iru Veli Pour un séjour minimum de 4 nuits avec la formule repas tout compris, les hôtes du Sun Siyam Iru Veli bénéficient de transferts en hydravion gratuits. Les hôtes en formule Bed & Breakfast peuvent obtenir un surclassement en formule demi-pension ou pension complète. Ceux qui réservent le plan Premium All Inclusive peuvent débuter la journée avec un petit-déjeuner flottant dans la piscine de leur villa. Petit plaisir supplémentaire, les clients profitent d'excursions gratuites et de l'accès à une sélection de sports nautiques non motorisés.



L’offre est valable pour des réservations effectuées jusqu’au 30 novembre 2023 inclus, pour des séjours jusqu'au 23 décembre 2024.

