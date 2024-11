Cora Cora Maldives : une escapade au cœur de l’Océan Indien

Proposé uniquement en Premium All Inclusive, le forfait donne accès aux 4 restaurants à la carte de l'île.

La sélection de boissons est également variée avec plus de 50 références internationales de vin, du champagne et des boissons alcoolisées et non-alcoolisées de marques renommées.

A noter que chaque restaurant de l’île propose un service de plats à emporter « Grab & Go » afin de savourer des sushis au bord de la plage ou de profiter d’un brunch sur votre terrasse !



Petit plus : pas d’horaires de check in ou de check out à respecter pour profiter de la formule tout inclus ! A partir du moment où les clients sont sur l’île ils peuvent en bénéficier !