Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé

Autour de Deepak Booneady, le PDG, l'équipe de Sun Siyam venue présenter le rebranding du groupe à Paris (©Alexandre Nestora/Sun Siyam)
Fondé il y a trente-cinq ans, le groupe Sun Siyam cultive, depuis, une hospitalité enracinée dans l’âme des Maldives.
Cette identité est toujours restée présente, bien que son portefeuille se soit peu à peu étoffé, pour atteindre, aujourd'hui, six adresses, toutes détenues et gérées par ce groupe 100% maldivien : cinq resorts aux Maldives, auxquels s'ajoute un boutique-hôtel au Sri Lanka.
Depuis son arrivée à la tête du groupe en 2023, le Mauricien Deepak Booneady a engagé des transformations, tout en restant fidèle aux racines de Sun Siyam, comme le confirment la refonte de l'identité visuelle du groupe et plus encore sa nouvelle signature : "The Home of The Maldivian Spirit".
Ces innovations ont été présentée officiellement à Paris, vendredi 19 septembre 2025, par Deepak Booneady entouré d'une importante délégation de responsables de Sun Siyam et de directeurs de ses resorts.
Au cours de cette soirée à laquelle avaient été conviés partenaires TO, agents de voyages, compagnies aériennes, influenceurs et journalistes, Deepak Booneady a d'abord suggéré "qu'aux Maldives, tout le monde a de beaux hôtels et de belles plages". Mais, a-t-il aussitôt insisté, "ce qui fait notre différence, c'est l'authenticité. Notre fondateur, Ahmed Siyam Mohamed, a toujours dit qu'il fallait accueillir les visiteurs dans les hôtels comme si on les accueillait chez soi".
"Wow Welcome" et "Maldivian Roots"
Rien d'étonnant à cela : l'hospitalité est de longue date inscrite dans l'ADN de la famille.
Dans la petite île des Maldives dont le père de Ahmed Siyam Mohamed était le chef, les villageois avaient coutume de s'installer à la table familiale pour partager les repas. Cette tradition a, d'évidence, marqué le fondateur du groupe.
"A partir de cette histoire, nous avons fabriqué une identité rafraîchie qui célèbre le cœur et l'esprit maldiviens", a poursuivi Julian Hagger, manager of branding, dont la société, JHagger&Cie, a été mandatée par Sun Siyam pour le rebranding de sa marque et tout le marketing qui en découle.
Cet "esprit des Maldives" qu'entend incarner Sun Siyam, est plus que jamais porté par une hospitalité sincère, généreuse, authentique, un luxe accessible et des expériences inoubliables.
La nouvelle identité visuelle en témoigne : les couleurs sont plus douces, mâtinées de beige et de bleus aux tonalités apaisées. Elles reflètent l’immersion paradisiaque et la félicité maldivienne promises aux clients dans une nature spectaculaire.
Cependant, au-delà de la base line et de l'identité visuelle, Sun Siyam a travaillé pour proposer des expériences nouvelles et inoubliables, évidemment profondément ancrées dans l'esprit maldivien.
Par exemple, le "Wow Welcome", qui multiplie les attentions dès l’arrivée. Sur le ponton, quand l’hydravion arrive, l’équipe de l'hôtel accueille chaque client, au son des lambis (gros coquillage dans lequel on souffle), avec une ombrelle traditionnelle, des tam-tams, des colliers, un cocktail de bienvenue...
Ou encore la journée "Maldivian Roots". Celle-ci débute par un petit-déjeuner fait d'un généreux assortiment de mets maldiviens, préparés comme à la maison.
Avant de les déguster, les clients peuvent assister à la préparation du repas, prendre une leçon de cuisine, découvrir la fabrication de l’huile de coco ou d’un origami en feuilles de palmier.
La journée se poursuit avec une parenthèse de détente au Spa - y sont utilisées herbes locales, huile de coco - et se conclut par une soirée où se mêlent des danses traditionnelles autour d'un grand buffet. Ou une séance de cinéma au clair de lune, à la lumière des bougies.
Une piscine longue de 210 mètres...
Sun Siyam, c'est aussi la promesse de programmes bâtis "sur-mesure" en fonction des désirs et de l'agenda des clients (anniversaire, mariage, voyage de noces, vacances en famille...) afin que l’objectif de son voyage soit atteint à 100%.
La nouvelle "base line" s'incarne aussi dans les nouveautés hôtelières. Ainsi, le Sun Siyam Olhuveli, situé dans l’atoll de Malé Sud, à 45 minutes de l’aéroport international Velana de Malé, a construit ce qu'il présente comme la plus longue piscine de l’archipel : un bassin de 210 mètres de long - enjambé par des petits ponts -, parallèle à la plage, bordé de pavillons fraîchement rénovés.
La volonté de proposer un univers de marque enraciné et inspirant a aussi conduit Sun Siyam à rénover le Nautilus Bar du Sun Siyam Vilu Reef où l'on peut savourer des cocktails artisanaux en admirant la mer et les couchers de soleil. Ou encore à rénover les villas posées sur pilotis, au-dessus du lagon, du Sun Siyam Iru Fushi.
Ce dernier resort est le seul appartenant aujourd'hui à la "Luxury collection" de Sun Siyam dont l'offre la plus exclusive promet un service personnalisé et la présence d’un majordome attitré.
La "Lifestyle collection" de Sun Siyam rassemble, elle, des resorts de plus grande capacité, très animés, comme Siyam World et Sun Siyam Olhuveli, qui sont très bien adaptés aux familles grâce à une grande variété d’activités et de restaurants.
Enfin, la "Privé collection", pensée dans un esprit boutique-hôtel, rassemble des établissements de plus petite taille comme le Sun Siyam Iru Veli aux Maldives, ou à Kalkudah sur la côte est du Sri-Lanka, le Sun Siyam Pasikudah.
A la faveur de tous ces ajustements, le groupe Sun Siyam a retiré de son logo le mot "Resorts", présent jusqu'ici.
Une décision qui donne à penser que ce groupe, manifestement décidé à ouvrir d'autres hôtels dans le monde, entend bien cultiver une hospitalité ayant le goût des lieux où il s'installe. Et ceci quel que soit ce lieu et quelle que soit la gamme - luxe, lifestyle ou boutique-hôtel plus intimiste.
Publié par Paula Boyer
