Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé

Rien d'étonnant à cela : l'hospitalité est de longue date inscrite dans l'ADN de la famille.



Dans la petite île des Maldives dont le père de Ahmed Siyam Mohamed était le chef, les villageois avaient coutume de s'installer à la table familiale pour partager les repas. Cette tradition a, d'évidence, marqué le fondateur du groupe.



"A partir de cette histoire, nous avons fabriqué une identité rafraîchie qui célèbre le cœur et l'esprit maldiviens" , a poursuivi Julian Hagger, manager of branding, dont la société, JHagger&Cie, a été mandatée par Sun Siyam pour le rebranding de sa marque et tout le marketing qui en découle.



Cet "esprit des Maldives" qu'entend incarner Sun Siyam, est plus que jamais porté par une hospitalité sincère, généreuse, authentique, un luxe accessible et des expériences inoubliables.



La nouvelle identité visuelle en témoigne : les couleurs sont plus douces, mâtinées de beige et de bleus aux tonalités apaisées. Elles reflètent l’immersion paradisiaque et la félicité maldivienne promises aux clients dans une nature spectaculaire.



Cependant, au-delà de la base line et de l'identité visuelle, Sun Siyam a travaillé pour proposer des expériences nouvelles et inoubliables, évidemment profondément ancrées dans l'esprit maldivien.



Par exemple, le "Wow Welcome", qui multiplie les attentions dès l’arrivée. Sur le ponton, quand l’hydravion arrive, l’équipe de l'hôtel accueille chaque client, au son des lambis (gros coquillage dans lequel on souffle), avec une ombrelle traditionnelle, des tam-tams, des colliers, un cocktail de bienvenue...



Ou encore la journée "Maldivian Roots". Celle-ci débute par un petit-déjeuner fait d'un généreux assortiment de mets maldiviens, préparés comme à la maison.



Avant de les déguster, les clients peuvent assister à la préparation du repas, prendre une leçon de cuisine, découvrir la fabrication de l’huile de coco ou d’un origami en feuilles de palmier.



La journée se poursuit avec une parenthèse de détente au Spa - y sont utilisées herbes locales, huile de coco - et se conclut par une soirée où se mêlent des danses traditionnelles autour d'un grand buffet. Ou une séance de cinéma au clair de lune, à la lumière des bougies.