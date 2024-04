Sun Siyam Resorts : Spas et Bien-Être aux Maldives et au Sri Lanka

L’accès au Spa by Thalgo® du Sun Siyam Iru Fushi est déjà en soi un préambule à la parenthèse de sérénité qui attend les clients. Dans un jardin à la végétation luxuriante où l’on entend le chant des oiseaux, les allées pavées de galets mènent inexorablement vers le chemin du bien-être. Le Dr Rahul Krishna, médecin ayurvédique né au Kerala, œuvre depuis 15 ans au Sun Siyam Iru Fushi où il dirige le Spa by Thalgo®, principal espace de bien-être pour le rajeunissement et toutes sortes de thérapies et de soins - totalisant plus de 160 soins différents - au sein du resort de luxe. Que l’on cherche à détoxifier, dynamiser ou guérir son âme, les thérapies ayurvédiques offrent des solutions pour surmonter les obstacles et découvrir en soi des méthodes de ressourcement. Tous les chemins mènent à un lieu commun : un état de paix, de santé et de bien-être. Avec ses 20 Pavillons dédiés aux soins, le Spa by Thalgo® du Sun Siyam Iru Fushi est l'un des plus grands aux Maldives. En plus des salles de soins, le spa abrite également un sauna, hammam, des bains d’hydrothérapie, des salons de coiffure et de manucure, un espace de relaxation dédié, un pavillon de yoga, une boutique de produits cosmétiques et de soins, une clinique médicale ayurvédique et un café.