Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®

TOUJOURS JUSQU’À 45% DE RÉDUCTION SUR UNE SÉLECTION DE CROISIÈRES 2026 & 2027
En cette période de fêtes, profitez d’une remise exceptionnelle avec « Le privilège de voyager » offrant jusqu’à 45% de réduction sur une sélection de croisières ultra-luxueuses. Vos clients peuvent choisir parmi des destinations inspirantes allant de l’Europe du Nord à la Méditerranée, en passant par l’Asie, l’Alaska et plus encore.
Des châteaux enchanteurs et rues pavées d’Europe du Nord aux ports baignés de soleil de la Méditerranée ; de la nature sauvage préservée de l’Alaska aux îles idylliques du Pacifique Sud, Regent Seven Seas Cruises invite vos clients à découvrir le monde dans toute sa majesté.
Chaque journée à bord offre une nouvelle source d’inspiration, qu’il s’agisse de savourer des cuisines locales raffinées, d’explorer des traditions culturelles riches ou de créer des souvenirs durables. Les excursions à terre incluses et illimitées sur chaque croisière permettent à vos clients de personnaliser leur expérience selon leurs passions, gastronomie et vin, nature, histoire, art ou culture. Et naturellement, La flotte la plus luxueuse au monde® est toujours à proximité, offrant des plaisirs tels que des soins de spa apaisants et des restaurants de spécialité proposant une perfection épicurienne™ dans chaque plat.
Les suites doivent être réservées avant le 31 décembre 2025 pour bénéficier de ces économies exceptionnelles sur les croisières 2026 et 2027. Une escapade extraordinaire vous attend.
Des châteaux enchanteurs et rues pavées d’Europe du Nord aux ports baignés de soleil de la Méditerranée ; de la nature sauvage préservée de l’Alaska aux îles idylliques du Pacifique Sud, Regent Seven Seas Cruises invite vos clients à découvrir le monde dans toute sa majesté.
Chaque journée à bord offre une nouvelle source d’inspiration, qu’il s’agisse de savourer des cuisines locales raffinées, d’explorer des traditions culturelles riches ou de créer des souvenirs durables. Les excursions à terre incluses et illimitées sur chaque croisière permettent à vos clients de personnaliser leur expérience selon leurs passions, gastronomie et vin, nature, histoire, art ou culture. Et naturellement, La flotte la plus luxueuse au monde® est toujours à proximité, offrant des plaisirs tels que des soins de spa apaisants et des restaurants de spécialité proposant une perfection épicurienne™ dans chaque plat.
Les suites doivent être réservées avant le 31 décembre 2025 pour bénéficier de ces économies exceptionnelles sur les croisières 2026 et 2027. Une escapade extraordinaire vous attend.
L'OFFRE EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE
Vos clients méritent le plus beau des cadeaux : « Le privilège de voyager ». Ils peuvent s’attendre à des expériences inoubliables à bord d’un navire luxueux et à des excursions culturelles enrichissantes à terre. Réservez leur suite avant le 31 décembre 2025 et profitez jusqu’à 45% de réduction.
● Jusqu’à 45% de réduction vers des destinations du monde entier
● Plus de 60 itinéraires au choix
● L’OFFRE EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE 2025
● Jusqu’à 45% de réduction vers des destinations du monde entier
● Plus de 60 itinéraires au choix
● L’OFFRE EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE 2025
POURQUOI REGENT SEVEN SEAS CRUISES ?
Regent Seven Seas Cruises® offre une expérience de luxe tout compris qui répond à chaque désir. Vos clients profiteront de suites spacieuses et élégamment aménagées, véritables sanctuaires de confort et d’intimité, dotées de balcons privés, de meubles somptueux et de salles de bain en marbre.
Au-delà des suites, les croisières Regent incluent les pourboires, les excursions à terre illimitées, les boissons premium et les restaurants de spécialités. Tout est inclus dans le tarif. Cette approche tout compris simplifie votre processus de réservation et offre à vos clients une tranquillité d’esprit, sans coûts cachés.
À bord, les voyageurs entreprennent un voyage culinaire avec la perfection épicurienne™ — une collection de restaurants de spécialité proposant des plats exquis élaborés par des chefs de classe mondiale. Que vos clients souhaitent une cuisine française raffinée, des saveurs asiatiques vibrantes ou des mets méditerranéens frais, les options gastronomiques de Regent satisferont toutes les préférences.
Le spa et les installations de bien-être offrent un refuge paisible, avec un large choix de soins conçus pour revitaliser et régénérer. Parallèlement, des programmes culturels enrichissants, des conférenciers experts et des divertissements en direct garantissent que chaque moment à bord soit captivant et mémorable.
Les excursions à terre incluses et illimitées sont la signature des croisières Regent. Vos clients peuvent choisir parmi une grande variété d’excursions dans chaque port, personnalisant leur expérience selon leurs intérêts. Qu’il s’agisse d’une dégustation de vins en Toscane, d’une visite guidée de ruines historiques ou d’une expédition animalière en Alaska, toutes les excursions sont incluses dans le tarif de la croisière, offrant une valeur exceptionnelle.
Au-delà des suites, les croisières Regent incluent les pourboires, les excursions à terre illimitées, les boissons premium et les restaurants de spécialités. Tout est inclus dans le tarif. Cette approche tout compris simplifie votre processus de réservation et offre à vos clients une tranquillité d’esprit, sans coûts cachés.
À bord, les voyageurs entreprennent un voyage culinaire avec la perfection épicurienne™ — une collection de restaurants de spécialité proposant des plats exquis élaborés par des chefs de classe mondiale. Que vos clients souhaitent une cuisine française raffinée, des saveurs asiatiques vibrantes ou des mets méditerranéens frais, les options gastronomiques de Regent satisferont toutes les préférences.
Le spa et les installations de bien-être offrent un refuge paisible, avec un large choix de soins conçus pour revitaliser et régénérer. Parallèlement, des programmes culturels enrichissants, des conférenciers experts et des divertissements en direct garantissent que chaque moment à bord soit captivant et mémorable.
Les excursions à terre incluses et illimitées sont la signature des croisières Regent. Vos clients peuvent choisir parmi une grande variété d’excursions dans chaque port, personnalisant leur expérience selon leurs intérêts. Qu’il s’agisse d’une dégustation de vins en Toscane, d’une visite guidée de ruines historiques ou d’une expédition animalière en Alaska, toutes les excursions sont incluses dans le tarif de la croisière, offrant une valeur exceptionnelle.
DES DESTINATIONS QUI INSPIRENT
L’offre « Le privilège de voyager » ouvre les portes de certaines des destinations les plus spectaculaires au monde. L’Europe du Nord séduit par ses châteaux dignes des contes de fées, ses villages pittoresques et ses villes vibrantes riches en histoire. La Méditerranée attire avec ses ports baignés de soleil, ses côtes magnifiques et ses cultures variées.
Pour les amoureux de la nature, les glaciers, fjords et animaux de l’Alaska offrent un cadre grandiose. Quant aux îles préservées du Pacifique Sud, elles constituent un havre de paix avec leurs eaux cristallines et leurs plages de sable blanc.
Chaque croisière est soigneusement conçue pour favoriser une connexion profonde avec la destination, renforcée par l’engagement de Regent en matière de service personnalisé et d’expériences immersives. Vos clients rentreront chez eux non seulement avec des souvenirs, mais aussi avec des histoires qui dureront toute une vie.
Pour les amoureux de la nature, les glaciers, fjords et animaux de l’Alaska offrent un cadre grandiose. Quant aux îles préservées du Pacifique Sud, elles constituent un havre de paix avec leurs eaux cristallines et leurs plages de sable blanc.
Chaque croisière est soigneusement conçue pour favoriser une connexion profonde avec la destination, renforcée par l’engagement de Regent en matière de service personnalisé et d’expériences immersives. Vos clients rentreront chez eux non seulement avec des souvenirs, mais aussi avec des histoires qui dureront toute une vie.
UNE ÉVASION EXCEPTIONNELLE VOUS ATTEND
L’offre « Le privilège de voyager » est une occasion précieuse d’offrir à vos clients des économies extraordinaires sur des croisières promettant luxe, découverte et plaisir. L’offre prendra fin le 31 décembre 2025, c’est le moment de garantir ces remises remarquables sur les départs 2026 et 2027.
Le privilège de voyager est une invitation pour vos clients à entreprendre des voyages alliant le meilleur de la croisière de luxe et la liberté d’explorer les endroits les plus inspirants du monde. En tant qu’agent de voyages, vous êtes dans une position unique pour proposer cette valeur exceptionnelle et cette expérience inégalée, permettant à vos clients de créer des souvenirs impérissables.
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.rssc.com/gift-of-travel
Les voyages les plus extraordinaires au monde vous attendent.
*Pour consulter l'intégralité des conditions générales, visitez www.RSSC.com/legal.
Le privilège de voyager est une invitation pour vos clients à entreprendre des voyages alliant le meilleur de la croisière de luxe et la liberté d’explorer les endroits les plus inspirants du monde. En tant qu’agent de voyages, vous êtes dans une position unique pour proposer cette valeur exceptionnelle et cette expérience inégalée, permettant à vos clients de créer des souvenirs impérissables.
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.rssc.com/gift-of-travel
Les voyages les plus extraordinaires au monde vous attendent.
*Pour consulter l'intégralité des conditions générales, visitez www.RSSC.com/legal.
Pour plus d'informations, contactez :
Alessandra Cabella
Sr BDM Southern Europe and Middle East
acabella@oceaniaregent.com
ou vous rendre sur :
www.rssc.com/gift-of-travel
Pour réserver, veuillez contacter notre équipe de réservation :
regentres@rssc.com
Tél :+44 23 8082 1350
Sr BDM Southern Europe and Middle East
acabella@oceaniaregent.com
ou vous rendre sur :
www.rssc.com/gift-of-travel
Pour réserver, veuillez contacter notre équipe de réservation :
regentres@rssc.com
Tél :+44 23 8082 1350
Autres articles
-
Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®
-
Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®
-
Regent Seven Seas Cruises dévoile la collection de voyages 2027-2028
-
Un nouvel héritage commence pour Regent Seven Seas Cruises® avec le Seven Seas Prestige™
-
L'offre exceptionnelle de Regent Seven Seas Cruises® : jusqu'à -50 %