Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®

Regent Seven Seas Cruises® offre une expérience de luxe tout compris qui répond à chaque désir. Vos clients profiteront de suites spacieuses et élégamment aménagées, véritables sanctuaires de confort et d’intimité, dotées de balcons privés, de meubles somptueux et de salles de bain en marbre.



Au-delà des suites, les croisières Regent incluent les pourboires, les excursions à terre illimitées, les boissons premium et les restaurants de spécialités. Tout est inclus dans le tarif. Cette approche tout compris simplifie votre processus de réservation et offre à vos clients une tranquillité d’esprit, sans coûts cachés.



À bord, les voyageurs entreprennent un voyage culinaire avec la perfection épicurienne™ — une collection de restaurants de spécialité proposant des plats exquis élaborés par des chefs de classe mondiale. Que vos clients souhaitent une cuisine française raffinée, des saveurs asiatiques vibrantes ou des mets méditerranéens frais, les options gastronomiques de Regent satisferont toutes les préférences.



Le spa et les installations de bien-être offrent un refuge paisible, avec un large choix de soins conçus pour revitaliser et régénérer. Parallèlement, des programmes culturels enrichissants, des conférenciers experts et des divertissements en direct garantissent que chaque moment à bord soit captivant et mémorable.



Les excursions à terre incluses et illimitées sont la signature des croisières Regent. Vos clients peuvent choisir parmi une grande variété d’excursions dans chaque port, personnalisant leur expérience selon leurs intérêts. Qu’il s’agisse d’une dégustation de vins en Toscane, d’une visite guidée de ruines historiques ou d’une expédition animalière en Alaska, toutes les excursions sont incluses dans le tarif de la croisière, offrant une valeur exceptionnelle.