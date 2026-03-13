Guerre au Moyen-Orient : la vie "schizophrénique" des agents de voyages !

D'ailleurs, le syndicat de ces mêmes producteurs a émis, conjointement avec les EDV, une recommandation de suspendre les départs vers 9 pays jusqu’au 31 mars.



Un conseil pas toujours suivi selon des agents. Sauf que le gros du problème ne se situe pas au Moyen-Orient, mais plutôt dans les hubs aériens de la zone, qui sont principalement Dubaï et Doha.



" Emirates a fiabilisé son programme jusqu'au 28 mars, afin d'offrir un peu de visibilité aux professionnels.



Pour les vols avec correspondances, nous recommandons aux agences d'écouter ce que disent les tour-opérateurs par rapport à la faisabilité, à date, de leur voyage.



Les agences dépendent des TO, les TO dépendent des compagnies et les compagnies, elles, dépendent des aéroports ; et les plans de vol, des autorisations d'atterrir.



La réalité d'un côté du spectre n'est pas la même de l'autre ", poursuit la présidente.



Dans le même temps, France Diplomatie est plutôt floue sur les recommandations faites aux voyageurs concernant les pays touchés par le conflit. Si les Emirats arabes unis sont en vert sur la carte, il est parfois déconseillé aux Français de s'y rendre.



Est-ce qu'une déclaration ferme du Quai d'Orsay, interdisant les voyages et donc les vols avec escale dans la région, faciliterait la chose ?



" Je ne pense pas, et en plus, avoir une approche globale ne serait pas juste. Il y a une différence, parfois, sur le site entre la couleur et la recommandation. Donc ils font ce qu'ils peuvent, mais je ne suis pas pour une approche globalisée totale comme ça.



Il serait possible de mettre des zones entières en rouge, sauf qu'il y a des endroits où il est possible de se rendre, comme à Oman. La difficulté, elle n'est pas dans la lecture de ce qui est interdit ou pas ; la difficulté se situe plutôt sur la peur des clients, quand l'avion est positionné ou pas ", affirme Valérie Boned.