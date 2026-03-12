Transavia France ouvre les ventes pour la saison hiver 2026

Nous constatons que de plus en plus de clients souhaitent planifier leurs voyages encore plus tôt. C’est pourquoi cette année, nous avons décidé d’ouvrir les ventes un peu plus en amont afin de permettre à nos clients d’anticiper leurs voyages et de bénéficier des meilleurs tarifs.

Selon Julien Mallard , cette ouverture précoce des ventes répond à une évolution du comportement des voyageurs.Le détail complet du programme hivernal, incluant de nouvelles routes, serapar la compagnie.Les billets sontdisponibles sur le site internet et l’application mobile de Transavia France.