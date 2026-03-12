logo AirMaG  
Recherche avancée

Transavia France ouvre les ventes pour la saison hiver 2026

Une offre étendue au départ de plusieurs villes françaises


La compagnie low-cost Transavia France, filiale du groupe Air France-KLM, ouvre dès aujourd’hui les réservations pour la saison hiver 2026. Les voyageurs peuvent dès à présent réserver leurs vols pour la période du 25 octobre 2026 au 27 mars 2027.


Rédigé par le Jeudi 12 Mars 2026 à 14:37

Transavia France, filiale du groupe Air France-KLM, ouvre dès aujourd’hui les réservations pour la saison hiver 2026 - Depositphotos.com @portosabbia
Transavia France, filiale du groupe Air France-KLM, ouvre dès aujourd’hui les réservations pour la saison hiver 2026 - Depositphotos.com @portosabbia
TourMaG
La compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, Transavia France, annonce l’ouverture des ventes pour sa saison hiver 2026.

Les voyageurs peuvent désormais réserver leurs billets pour des vols programmés entre le 25 octobre 2026 et le 27 mars 2027.

Avec ce lancement anticipé, la filiale du groupe franco-néerlandais souhaite offrir "davantage de flexibilité" aux passagers dans l’organisation de leurs voyages hivernaux.

Les clients ont ainsi la possibilité de planifier plus tôt leurs séjours, qu’il s’agisse d’escapades européennes ou de vacances au soleil.

Pour la saison hivernale, Transavia France prévoit une offre large et accessible au départ de plusieurs aéroports français.

Les voyageurs pourront embarquer notamment depuis Aéroport de Paris-Orly, Aéroport Nantes Atlantique, Aéroport Lyon-Saint-Exupéry, Aéroport de Marseille Provence et Aéroport de Montpellier-Méditerranée.

Une ouverture anticipée pour répondre aux nouvelles habitudes de réservation

Autres articles
Selon Julien Mallard, cette ouverture précoce des ventes répond à une évolution du comportement des voyageurs.

"Nous constatons que de plus en plus de clients souhaitent planifier leurs voyages encore plus tôt. C’est pourquoi cette année, nous avons décidé d’ouvrir les ventes un peu plus en amont afin de permettre à nos clients d’anticiper leurs voyages et de bénéficier des meilleurs tarifs."

Le détail complet du programme hivernal, incluant de nouvelles routes, sera dévoilé prochainement par la compagnie.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur le site internet et l’application mobile de Transavia France.

A lire aussi : Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !


Lu 221 fois

Tags : transavia, vol
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news AirMaG

Un voyage sans couture : Corsair déploie une expérience fluide du premier au dernier kilomètre

Un voyage sans couture : Corsair déploie une expérience fluide du premier au dernier kilomètre
Dans un contexte où les attentes des voyageurs évoluent vers davantage de simplicité, de fluidité...
Dernière heure

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?

Transavia France ouvre les ventes pour la saison hiver 2026

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Les annonces

KUONI TUMLARE - Events Coordinator - MICE H/F - CDI - (Saint Ouen (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Technicien(ne) groupes pôle clubs F/H - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
Distribution

Distribution

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?
Partez en France

Partez en France

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance
Production

Production

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir
AirMaG

AirMaG

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"
HotelMaG

Hébergement

Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria

Pierre &amp; Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias