Transavia France ouvre les ventes pour la saison hiver 2026

Transavia France, filiale du groupe Air France-KLM, ouvre dès aujourd’hui les réservations pour la saison hiver 2026 - Depositphotos.com @portosabbia
La compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, Transavia France, annonce l’ouverture des ventes pour sa saison hiver 2026.
Les voyageurs peuvent désormais réserver leurs billets pour des vols programmés entre le 25 octobre 2026 et le 27 mars 2027.
Avec ce lancement anticipé, la filiale du groupe franco-néerlandais souhaite offrir "davantage de flexibilité" aux passagers dans l’organisation de leurs voyages hivernaux.
Les clients ont ainsi la possibilité de planifier plus tôt leurs séjours, qu’il s’agisse d’escapades européennes ou de vacances au soleil.
Pour la saison hivernale, Transavia France prévoit une offre large et accessible au départ de plusieurs aéroports français.
Les voyageurs pourront embarquer notamment depuis Aéroport de Paris-Orly, Aéroport Nantes Atlantique, Aéroport Lyon-Saint-Exupéry, Aéroport de Marseille Provence et Aéroport de Montpellier-Méditerranée.
Une ouverture anticipée pour répondre aux nouvelles habitudes de réservation
Selon Julien Mallard, cette ouverture précoce des ventes répond à une évolution du comportement des voyageurs.
"Nous constatons que de plus en plus de clients souhaitent planifier leurs voyages encore plus tôt. C’est pourquoi cette année, nous avons décidé d’ouvrir les ventes un peu plus en amont afin de permettre à nos clients d’anticiper leurs voyages et de bénéficier des meilleurs tarifs."
Le détail complet du programme hivernal, incluant de nouvelles routes, sera dévoilé prochainement par la compagnie.
Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur le site internet et l’application mobile de Transavia France.
A lire aussi : Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !
