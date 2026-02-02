TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Oran, Séville, Orly : Transavia booste son offre au départ de Marseille

+48% d'offre en sièges supplémentaires cet été


Transavia France accélère son développement à l'aéroport Marseille - Provence avec l'annonce de 3 nouvelles destinations pour l'été 2026 : Oran en Algérie, Séville en Espagne et Paris - Orly.


Rédigé par le Lundi 2 Février 2026

Julien Boullay, directeur commercial et marketing de l'Aéroport Marseille-Provence, Julien Mallard et Manuella Goyat, respectivement directeur commercial adjoint et secrétaire générale de Transavia France - Photo CE
Julien Boullay, directeur commercial et marketing de l'Aéroport Marseille-Provence, Julien Mallard et Manuella Goyat, respectivement directeur commercial adjoint et secrétaire générale de Transavia France - Photo CE
Transavia monte en puissance à Marseille.

"C'est la compagnie qui se développe le plus vite sur notre aéroport" a lancé en préambule d'une conférence de presse, organisée à Marseille le 2 février, Julien Boullay, directeur commercial et marketing de l'aéroport Marseille-Provence.

La dérive verte s'est posée dès 2021 en Provence avant d'ouvrir une base en 2022. "Depuis que nous sommes présents à Marseille, nous avons transporté plus d'un million de passagers dont plus de la moitié (570 000 ndlr) en 2025" détaille Julien Mallard directeur général adjoint commercial de Transavia France. "Notre offre en sièges a progressé de 30% l'an passé et nous avons la volonté de poursuivre cette montée en puissance".

Ainsi, la filiale du groupe Air France - KLM proposera cet été près de 48% d'offre en sièges supplémentaires et opèrera 22 destinations dans 13 pays.

Trois nouvelles destinations : Oran, Séville et Paris - Orly

Trois nouvelles destinations font leur entrée dans l'offre. Oran en Algérie qui sera opérée jusqu'à 3 vols par semaine dès le 10 avril 2026. Séville en Espagne dont la ligne sera assurée à raison de 2 vols hebdomadaires dès le 9 avril 2026.

Ces deux destinations complètent ainsi le réseau international de la compagnie au départ de Marseille qui s'étend du Sénégal à l'Arménie, en passant par le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et le Liban.

Troisième nouveauté enfin : Paris - Orly qui sera opérée dès le 29 mars 2026 à raison de 2 vols quotidiens. Transavia France remplacera ainsi les vols jusqu'ici assurés par sa grande soeur Air France, la compagnie tricolore ayant décidé de transférer tous ses vols domestiques sur Paris-Charles-de-Gaulle.

"Nous nous sommes fait connaître sur le loisir, mais aujourd'hui nous voulons nous adresser à tous les types de clientèles : loisirs, affinitaires et affaires" précise Julien Mallard. Avec ces vols Orly - Marseille, la compagnie cible tout particulièrement les voyageurs business.

De nouveaux services pour les clients MAX et les membres Platinum et supérieurs de Flying Blue

Et c'est justement pour convaincre les clients fréquents de la ligne Air France sur Paris Orly, que Transavia France déploie de nouveaux services.

Les clients voyageant avec le tarif MAX pourront ainsi accéder au départ de Marseille à un parcours prioritaire incluant dépose-bagages dédié, accès coupe-file aux contrôles de sûreté et embarquement prioritaire. Ils auront aussi accès au salon de l'aéroport.

Les clients Flying Blue Platinum pourront bénéficier des mêmes services sauf pour l'embarquement prioritaire qui sera réservé aux seuls voyageurs Flying Blue Ultimate.

A Paris-Orly, les clients MAX pourront aussi profiter du nouveau salon Transavia qui devrait ouvrir ses portes au printemps prochain, tout comme les membres Flying Blue Platinum et supérieurs. Par ailleurs, la compagnie programmera les vols depuis Orly 2 garantissant un temps de parcours réduit, et positionnera en priorité les appareils au contact au niveau des portes 2C.

Enfin sur les vols domestiques, ils pourront modifier sans frais et sans différence tarifaire leur vol jusqu'à 1 heure avant le départ le même jour, sur la même destination. Une option, là aussi, proposée sans frais, aux membres Flying Blue Platinum et supérieurs.

Tags : air france, marseille, transavia
