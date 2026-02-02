Oran, Séville, Orly : Transavia booste son offre au départ de Marseille

"C'est la compagnie qui se développe le plus vite sur notre aéroport"

Depuis que nous sommes présents à Marseille, nous avons transporté plus d'un million de passagers dont plus de la moitié (570 000 ndlr) en 2025"

"Notre offre en sièges a progressé de 30% l'an passé et nous avons la volonté de poursuivre cette montée en puissance".

