L’Aéroport Brest Bretagne ouvre son premier Salon du Tourisme

L'Aéroport Brest Bretagne organise la première édition de son Salon du Tourisme au cœur de l’aérogare - ©Aéroport Brest Bretagne
Pour la première fois, l’Aéroport Brest Bretagne organise son propre Salon du Tourisme.
Du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026, l’aérogare se transformera en espace de rencontres, d’échanges et d’inspiration autour du voyage. Un rendez-vous grand public qui ambitionne de rapprocher les acteurs du tourisme des voyageurs, tout en renforçant l’attractivité du territoire breton.
Face aux pistes, les visiteurs pourront rencontrer agences de voyages, offices de tourisme, prestataires de loisirs, hôteliers et acteurs du transport aérien.
L'objectif est de permettre au public de préparer ses projets de vacances pour 2026, mais aussi de découvrir l’offre touristique locale et internationale accessible au départ de Brest.
Une programmation pensée pour le grand public et les professionnels
Pendant trois jours, le salon proposera un programme dense mêlant information, conseil et animation.
Au programme, conférences animées par des professionnels du tourisme, conseils personnalisés auprès d’experts du voyage et agences, mais aussi jeux concours avec de nombreux lots à gagner, tels que des billets d’avion, séjours ou bons d’achat.
L’événement se veut accessible au plus grand nombre : l’entrée est gratuite, tout comme le parking durant les horaires du salon.
"Avec cette première édition du Salon du Tourisme organisée par nos équipes, nous souhaitons faire de l’aéroport un véritable lieu de rencontres et d’inspiration, au service des voyageurs et des personnes voulant découvrir notre territoire", souligne l’Aéroport Brest Bretagne.
Informations pratiques
Horaires :
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 10h – 19h
Dimanche : 10h – 18h
Lieu : Aérogare de l’Aéroport Brest Bretagne
Entrée : gratuite
Parking : offert pendant les horaires du salon
