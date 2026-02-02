L’Aéroport Brest Bretagne ouvre son premier Salon du Tourisme

Pendant trois jours, le salon proposera un programme dense mêlant information, conseil et animation.



Au programme, conférences animées par des professionnels du tourisme, conseils personnalisés auprès d’experts du voyage et agences, mais aussi jeux concours avec de nombreux lots à gagner, tels que des billets d’avion, séjours ou bons d’achat.



L’événement se veut accessible au plus grand nombre : l’entrée est gratuite, tout comme le parking durant les horaires du salon.



" Avec cette première édition du Salon du Tourisme organisée par nos équipes, nous souhaitons faire de l’aéroport un véritable lieu de rencontres et d’inspiration, au service des voyageurs et des personnes voulant découvrir notre territoire ", souligne l’Aéroport Brest Bretagne.