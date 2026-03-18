Rapatriements : les tour-opérateurs vont-ils faire payer les agences de voyages ? [ABO]

Les équipes de gestion de crise des tour-opérateurs sont sur le pont depuis maintenant 18 jours. Franchement, c'est de la folie. La fatigue commence à se faire sentir.



Actuellement, le principal enjeu est de rapatrier les clients, mais aussi d'en faire partir un maximum, surtout ceux qui ont des billets avec des compagnies du Golfe, mais qui ne souhaitent pas le faire, par peur.



Nous avons de la souplesse jusqu'au 31 mars de la part de certaines compagnies aériennes, sauf que cette facilité ne se retrouve pas toujours à destination. Les réceptifs ne voient pas d'un bon œil les reports et les annulations.



De même, si certaines compagnies aériennes ont fait preuve d'une vraie complicité, d'autres ont été moins présentes : nous nous en souviendrons.



Cette gestion est nerveusement difficile,

J'ai l'impression que tout le monde essaie de trouver des compromis. Il y a des cas difficiles, souvent liés à des tensions du côté du client final.



Je trouve que la relation est plus clean que celle des municipales que nous sommes en train de vivre,

Il y aurait donc encoreCela concerne principalement des personnes parties la veille, ou quelques jours avant le conflit, et dont le voyage s'est terminé il y a peu." analyse l'ancien patron de Bravo Club.Le président du Seto appelle à la solidarité et à l'unité de toute la chaîne.Il n'est pas encore question d'accuser les uns et les autres, mais plutôt de rappeler à l'ordre, pour que cette période se passe de la meilleure des façons possibles, sans trop de casse ni d'animosité." lance, comme boutade, Patrice Caradec.