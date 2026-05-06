Mindtrip mise sur l’IA agentique pour simplifier la réservation de vols

quels sont les vols les moins chers pour un séjour de dix jours à Paris en juin ?

Pour fonctionner,, la plateforme technologique de Sabre conçue pour l’ IA agentique et l’intégration d’API aériennes en temps réel.Contrairement aux moteurs de recherche classiques basés sur des, l’utilisateur peut ici formuler directement sa demande en langage naturel, comme "".L’outil analyse alors différentes combinaisons de vols en prenant en compte destels que la flexibilité des dates, les préférences de voyage, les horaires ou encore le niveau de confort.Selon Mindtrip, cette approche doit permettre de proposer des recommandations plus ciblées et de