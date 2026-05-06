Mindtrip mise sur l’IA agentique pour simplifier la réservation de vols

Mindtrip mise sur l’IA agentique pour révolutionner la réservation de vols - Depositphotos.com @sdecoret
La plateforme de voyage Mindtrip annonce le lancement de "Mindtrip Flights", une nouvelle expérience de réservation aérienne fondée sur l’intelligence artificielle agentique.
Développée en partenariat avec Sabre et PayPal, cette solution ambitionne de simplifier la recherche et l’achat de billets d’avion via une interface conversationnelle unique.
Présentée comme une expérience "tout-en-un", la plateforme permet aux voyageurs de rechercher, comparer et réserver des vols directement au sein d’une conversation alimentée par l’IA.
L’objectif affiché : réduire la complexité liée à la planification de voyages, notamment lorsqu’il s’agit d’itinéraires multi-destinations, de groupes partant de villes différentes ou de critères de réservation multiples.
Développée en partenariat avec Sabre et PayPal, cette solution ambitionne de simplifier la recherche et l’achat de billets d’avion via une interface conversationnelle unique.
Présentée comme une expérience "tout-en-un", la plateforme permet aux voyageurs de rechercher, comparer et réserver des vols directement au sein d’une conversation alimentée par l’IA.
L’objectif affiché : réduire la complexité liée à la planification de voyages, notamment lorsqu’il s’agit d’itinéraires multi-destinations, de groupes partant de villes différentes ou de critères de réservation multiples.
L’IA agentique au service de la planification de voyage
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Pour fonctionner, Mindtrip Flights s’appuie sur Sabre Mosaic, la plateforme technologique de Sabre conçue pour l’IA agentique et l’intégration d’API aériennes en temps réel.
Contrairement aux moteurs de recherche classiques basés sur des filtres et de longues listes de résultats, l’utilisateur peut ici formuler directement sa demande en langage naturel, comme "quels sont les vols les moins chers pour un séjour de dix jours à Paris en juin ?".
L’outil analyse alors différentes combinaisons de vols en prenant en compte des paramètres tels que la flexibilité des dates, les préférences de voyage, les horaires ou encore le niveau de confort.
Selon Mindtrip, cette approche doit permettre de proposer des recommandations plus ciblées et de limiter les comparaisons manuelles.
Contrairement aux moteurs de recherche classiques basés sur des filtres et de longues listes de résultats, l’utilisateur peut ici formuler directement sa demande en langage naturel, comme "quels sont les vols les moins chers pour un séjour de dix jours à Paris en juin ?".
L’outil analyse alors différentes combinaisons de vols en prenant en compte des paramètres tels que la flexibilité des dates, les préférences de voyage, les horaires ou encore le niveau de confort.
Selon Mindtrip, cette approche doit permettre de proposer des recommandations plus ciblées et de limiter les comparaisons manuelles.
Une expérience pensée pour réduire la complexité du voyage aérien
"La planification des vols est l’une des étapes les plus complexes et les plus chronophages du voyage", estime Andy Moss, CEO de Mindtrip. Selon lui, cette évolution illustre le passage du secteur "de la simple recherche à une prise de décision assistée par l’IA".
Du côté de Sabre, Garry Wiseman évoque une nouvelle étape dans le développement du commerce conversationnel appliqué au voyage. Le dirigeant souligne notamment la possibilité de passer "de l’intention à la transaction" sans quitter l’interface conversationnelle.
Le paiement est directement intégré à l’expérience grâce aux solutions de PayPal, y compris via les options "Buy Now, Pay Later", sous réserve d’approbation. À l’occasion du lancement, les utilisateurs dépensant au moins 250 dollars via ces solutions de paiement fractionné pourront obtenir 5 000 points PayPal, soit une valeur estimée à 50 dollars.
Du côté de Sabre, Garry Wiseman évoque une nouvelle étape dans le développement du commerce conversationnel appliqué au voyage. Le dirigeant souligne notamment la possibilité de passer "de l’intention à la transaction" sans quitter l’interface conversationnelle.
Le paiement est directement intégré à l’expérience grâce aux solutions de PayPal, y compris via les options "Buy Now, Pay Later", sous réserve d’approbation. À l’occasion du lancement, les utilisateurs dépensant au moins 250 dollars via ces solutions de paiement fractionné pourront obtenir 5 000 points PayPal, soit une valeur estimée à 50 dollars.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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