NDC : Sabre noue un partenariat avec cinq partenaires tech

NDC : 42 compagnies aériennes accessibles


Lleego, Vibe, TPConnects, Ypsilon.net et Mesh ont choisi d'intégrer SabreMosaic™ Travel Marketplace. Leurs clients dans les segments loisirs, corporate et agences en ligne pourront ainsi accéder au contenu NDC de 42 compagnies aériennes.


Rédigé par le Mardi 20 Janvier 2026

NDC : Sabre noue un partenariat avec cinq partenaires tech - Depositophotos.com Auteur huangcarlos
Lleego, Vibe, TPConnects, Ypsilon.net et Mesh ont choisi d'intégrer SabreMosaic™ Travel Marketplace.

L'enjeu de cet accord réside dans la profondeur du contenu disponible. Via une intégration unique, ces fournisseurs de solutions permettent à leurs clients - agences de loisirs, TMC et agences en ligne (OTA) - d'accéder aux offres NDC de 42 transporteurs, dont les principaux acteurs du marché européen et mondial : Air France-KLM, Lufthansa Group, British Airways, Iberia, Emirates, Qatar Airways ou encore United Airlines.

Sabre ajoute qu'un pipeline de plus de 60 transporteurs supplémentaires sont en cours d’intégration sur NDC.

NDC Sabre : 42 compagnies déjà accessibles, 60 en approche

Chacun des cinq fournisseurs activera progressivement le contenu de SabreMosaic Travel Marketplace selon sa propre feuille de route. "Au lieu de développer et de maintenir des connexions individuelles, ces fournisseurs utilisent les API uniformisées de Sabre pour présenter de manière cohérente du contenu provenant de plusieurs sources, y compris le NDC." ajoute un communiqué de presse.

"Lleego, Vibe, TPConnects, Ypsilon.net et Mesh sont allés au‑delà de la simple connectivité pour offrir la profondeur de réservation et de service que les agences exigent", a déclaré Miguel Gonzalez, Senior Director Global Commercial Planning, Management Consulting and Partner Solutions chez Sabre.

"Leurs clients peuvent exploiter le NDC des compagnies que nous avons déjà intégrées au marketplace, et ils peuvent le faire directement dans les outils d’agence et les solutions corporate qu’ils utilisent au quotidien. C’est ainsi que l’on fait évoluer le NDC : en associant une couverture leader du marché à des flux de travail qui préservent l’efficacité."

NDC : Sabre noue un partenariat avec cinq partenaires tech

