NDC : Sabre noue un partenariat avec cinq partenaires tech

"Au lieu de développer et de maintenir des connexions individuelles, ces fournisseurs utilisent les API uniformisées de Sabre pour présenter de manière cohérente du contenu provenant de plusieurs sources, y compris le NDC."

Lleego, Vibe, TPConnects, Ypsilon.net et Mesh sont allés au‑delà de la simple connectivité pour offrir la profondeur de réservation et de service que les agences exigent

"Leurs clients peuvent exploiter le NDC des compagnies que nous avons déjà intégrées au marketplace, et ils peuvent le faire directement dans les outils d’agence et les solutions corporate qu’ils utilisent au quotidien. C’est ainsi que l’on fait évoluer le NDC : en associant une couverture leader du marché à des flux de travail qui préservent l’efficacité."