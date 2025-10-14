Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native

Sabre Corporation a dévoilé le la nouvelle solution baptisée SabreMosaic™ Continuous Revenue Optimizer (CRO). Il s'agit d'un moteur de revenue management sans catégories tarifaires, fondé sur l’intelligence artificielle native.
Développée en partenariat avec Riyadh Air, cette solution vise à transformer les modèles économiques des compagnies aériennes en optimisant la tarification en temps réel pour chaque demande client, explique un communiqué de presse.
Le Continuous Revenue Optimizer permet aux compagnies aériennes de dépasser les grilles tarifaires traditionnelles en générant des recommandations de prix dynamiques et personnalisées.
En s’appuyant sur les données du Sabre Travel Data Cloud, - "plus de 50 pétaoctets d’intelligence de voyage agrégée", précise Sabre - et sur la couche d’IA Sabre IQ, le système analyse en continu la demande, les tendances de réservation et les conditions de marché pour proposer le tarif optimal à chaque passager.
Continuous Revenue Optimizer de Sabre : une tarification en temps réel et continue
Cette solution est intégrée à la plateforme SabreMosaic. Mike Reyes, Senior Vice President Product Management chez Sabre, souligne que « le CRO applique la science de la tarification en temps réel à la commercialisation aérienne, aidant les compagnies à concilier performance et expérience client dans un environnement moderne basé sur les offres et commandes »
Riyadh Air devient la première compagnie aérienne à adopter cette technologie. Son vice-président Pricing and Revenue Management, Shihaj Kutty, explique que le CRO « permet d’équilibrer la performance commerciale et la valeur pour le voyageur, tout en accompagnant la croissance à long terme de l’entreprise ».
Cette collaboration ajoute Sabre, illustre une évolution stratégique majeure : l’abandon progressif des systèmes de gestion du revenu fondés sur des catégories fixes, au profit de modèles continus et segmentés.
