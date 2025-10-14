TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native

nouveau SabreMosaic™ Continuous Revenue Optimizer


Sabre Corporation lance SabreMosaic™ Continuous Revenue Optimizer (CRO). Ce moteur de tarification continue, fondé sur une intelligence artificielle native sort des catégories tarifaires traditionnelles, et permet aux compagnies aériennes d’optimiser leurs prix en temps réel pour chaque client et chaque vol.


Rédigé par le Mercredi 15 Octobre 2025

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native - photo Sabre
Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native - photo Sabre
Aerticket
Sabre Corporation a dévoilé le la nouvelle solution baptisée SabreMosaic™ Continuous Revenue Optimizer (CRO). Il s'agit d'un moteur de revenue management sans catégories tarifaires, fondé sur l’intelligence artificielle native.

Développée en partenariat avec Riyadh Air, cette solution vise à transformer les modèles économiques des compagnies aériennes en optimisant la tarification en temps réel pour chaque demande client, explique un communiqué de presse.

Le Continuous Revenue Optimizer permet aux compagnies aériennes de dépasser les grilles tarifaires traditionnelles en générant des recommandations de prix dynamiques et personnalisées.

En s’appuyant sur les données du Sabre Travel Data Cloud, - "plus de 50 pétaoctets d’intelligence de voyage agrégée", précise Sabre - et sur la couche d’IA Sabre IQ, le système analyse en continu la demande, les tendances de réservation et les conditions de marché pour proposer le tarif optimal à chaque passager.

Continuous Revenue Optimizer de Sabre : une tarification en temps réel et continue

Autres articles
Cette solution est intégrée à la plateforme SabreMosaic. Mike Reyes, Senior Vice President Product Management chez Sabre, souligne que « le CRO applique la science de la tarification en temps réel à la commercialisation aérienne, aidant les compagnies à concilier performance et expérience client dans un environnement moderne basé sur les offres et commandes »

Riyadh Air devient la première compagnie aérienne à adopter cette technologie. Son vice-président Pricing and Revenue Management, Shihaj Kutty, explique que le CRO « permet d’équilibrer la performance commerciale et la valeur pour le voyageur, tout en accompagnant la croissance à long terme de l’entreprise ».

Cette collaboration ajoute Sabre, illustre une évolution stratégique majeure : l’abandon progressif des systèmes de gestion du revenu fondés sur des catégories fixes, au profit de modèles continus et segmentés.

Lu 235 fois

Tags : sabre
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 14 Octobre 2025 - 12:22 Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus

Lundi 13 Octobre 2025 - 09:00 easyJet holidays met le cap sur Louxor

Assur-Travel

Brand News La Travel Tech

IFTM Top Resa 2025 : Expedia TAAP aux côtés des agences pour booster leurs ventes

IFTM Top Resa 2025 : Expedia TAAP aux côtés des agences pour booster leurs ventes
Le salon IFTM Top Resa 2025 a fermé ses portes il y a une 10 jours après trois jours intenses,...
Dernière heure

Air France s’envole avec Yann Couvreur en cabine Business long-courrier

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027

Taxation des aides aux vacances : le gouvernement revient à la charge ! [ABO]

Sunêlia affiche une croissance record de +15 % de nuitées en 2025

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur de safaris en Afrique expérimenté H/F - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

NAUTIL - Billettiste H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !
Partez en France

Partez en France

Sunêlia affiche une croissance record de +15 % de nuitées en 2025

Sunêlia affiche une croissance record de +15 % de nuitées en 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Icelandair s’allie à Fjord Norway pour promouvoir la Norvège occidentale

Icelandair s’allie à Fjord Norway pour promouvoir la Norvège occidentale
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
AirMaG

AirMaG

Air France s’envole avec Yann Couvreur en cabine Business long-courrier

Air France s’envole avec Yann Couvreur en cabine Business long-courrier
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native

Sabre lance une solutions de tarification aérienne avec une IA native
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Namron Hospitality ouvre 2 adresses au Mexique et une première aux Etats-Unis

Namron Hospitality ouvre 2 adresses au Mexique et une première aux Etats-Unis
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027

MSC Croisières ouvre les ventes pour sa deuxième saison en Alaska à l’été 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias