ANA déploie son contenu NDC mondial via SabreMosaic

ANA s’engage à améliorer l’expérience client globale, notamment le parcours d’achat

Notre partenariat avec Sabre permet à l’initiative NDC d’ANA d’étendre sa portée et de diversifier ses canaux de distribution afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes ravis d’offrir un choix plus large et des expériences plus enrichissantes grâce à Sabre NDC.

Nous sommes fiers d'activer la distribution de contenu NDC pour All Nippon Airways. Cette étape importante témoigne de l'engagement d'ANA et de Sabre à innover dans la vente de voyages aériens, en fournissant le contenu, les capacités et l'expertise nécessaires pour créer et diffuser des offres de manière cohérente sur tous les canaux et à grande échelle sur le marché.