ANA déploie son contenu NDC mondial via SabreMosaic

Les agences connectées dans plus de 40 pays et régions


All Nippon Airways devient le premier transporteur japonais à activer son contenu NDC au niveau mondial via SabreMosaic Travel Marketplace.


Rédigé par le Jeudi 27 Novembre 2025

ANA déploie son contenu NDC mondial via SabreMosaic - Depositphotos.com Auteur Sitthipong111
TAP Air Portugal
Sabre Corporation et All Nippon Airways (ANA) ont annoncé, fin octobre 2025, le déploiement mondial du contenu New Distribution Capability (NDC) d’ANA au sein de SabreMosaic Travel Marketplace.

Avec cette mise en service, ANA devient le premier transporteur japonais à activer le contenu NDC via la plateforme de Sabre.

Les agences connectées dans plus de 40 pays et régions ont désormais la possibilité d’acheter, de réserver et de gérer les offres NDC d’ANA au sein d’un flux de travail unique et natif du cloud.

Cette intégration s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre les deux entreprises : ANA distribue déjà son contenu traditionnel via Sabre et utilise également les solutions de planification et d’optimisation du réseau du groupe.

"ANA s’engage à améliorer l’expérience client globale"

"ANA s’engage à améliorer l’expérience client globale, notamment le parcours d’achat", déclare Keiji Omae, vice-président exécutif de l’expérience client chez ANA.

"Notre partenariat avec Sabre permet à l’initiative NDC d’ANA d’étendre sa portée et de diversifier ses canaux de distribution afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes ravis d’offrir un choix plus large et des expériences plus enrichissantes grâce à Sabre NDC."

Chris Wilding, vice-président senior de la distribution aérienne chez Sabre, souligne : "Nous sommes fiers d'activer la distribution de contenu NDC pour All Nippon Airways. Cette étape importante témoigne de l'engagement d'ANA et de Sabre à innover dans la vente de voyages aériens, en fournissant le contenu, les capacités et l'expertise nécessaires pour créer et diffuser des offres de manière cohérente sur tous les canaux et à grande échelle sur le marché."

SabreMosaic Travel Marketplace regroupe désormais, aux côtés des contenus traditionnels, les offres de plus de 150 compagnies low-cost, 2 millions d’options d’hébergement ainsi que les principaux fournisseurs ferroviaires et automobiles.

