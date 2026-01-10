Karibuni rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Créée en 2007, Karibuni accompagne les professionnels francophones du tourisme dans la conception de voyages sur mesure, en s’appuyant sur un réseau de réceptifs partenaires solidement ancrés localement.
Le réceptif intervient sur un large portefeuille de destinations : Kenya, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Namibie, Madagascar, Inde, Sri Lanka, Népal et Bhoutan, avec une expertise reconnue sur les safaris, les voyages nature et les itinéraires culturels à forte valeur ajoutée.
Plus qu’un simple intermédiaire, Karibuni se positionne comme un ambassadeur de destination. L’équipe, à taille humaine, conjugue une connaissance approfondie du terrain à une parfaite compréhension des attentes des marchés francophones.
Aux côtés de ses agences réceptives partenaires, Karibuni conçoit des itinéraires authentiques et immersifs, pensés pour des voyageurs en quête de sens, de rencontres et d’expériences durables. Des grandes plaines du Maasai Mara aux parcs mythiques de Tanzanie, des forêts des Grands Lacs africains aux paysages contrastés de Namibie et de Madagascar, chaque programme met en valeur l’identité singulière des destinations.
Karibuni développe des voyages FIT, groupes et incentive, avec une forte spécialisation sur les safaris, l’observation animalière, la nature et le patrimoine culturel. L’entreprise propose également des séjours haut de gamme, des voyages de noces, des expériences bien-être (yoga), photographiques ou de randonnée.
L’équipe est en mesure de fournir des propositions personnalisées et des cotations sous 48 heures, aux couleurs et aux logos des agences partenaires, dans un format digitalisé prêt à l’emploi.
Cette approche permet aux professionnels du voyage de se différencier et de proposer à leurs clients des programmes uniques, conçus avec exigence et précision.
L'agence met également à disposition des professionnels des brochures d’inspiration et des circuits emblématiques, parmi lesquels : safaris au Kenya et en Tanzanie, itinéraires culturels au Sri Lanka, ou encore voyages immersifs au cœur de l’Himalaya.
Découvrez la fiche de Karibuni
