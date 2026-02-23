TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Violences au Mexique : point de situation pour les voyageurs

Le Quai d'Orsay appelle les Français présents au Mexique à la "plus grande prudence"


Une partie du Mexique vient de plonger dans le chaos, après que l’armée mexicaine a tué un chef d'un puissant cartel local, alias El Mencho. Suite à cet événement, des violences ont eu lieu. Les médias font état d'affrontements armés, de barrages routiers et d’incendies de véhicules. Des aéroports internationaux sont fermés. Voici le point sur la situation pour les touristes présents sur place ou qui doivent partir au Mexique.


Rédigé par le Lundi 23 Février 2026 à 11:30

Le Quai d'Orsay appelle les Français présents au Mexique à la "plus grande prudence" - Depositphotos
Le Quai d'Orsay appelle les Français présents au Mexique à la "plus grande prudence" - Depositphotos
Hurtigruten
L’État du Jalisco au Mexique et d'autres régions viennent de plonger dans le chaos.

La cause de ce déferlement de violence ?

Ce dimanche 22 février, une opération militaire a tué un très influent chef de cartel local. Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", était alors le responsable du Jalisco Nueva Generación (Jalisco Nouvelle Génération en français).

Signe de sa puissance, les États-Unis avaient proposé 15 millions de dollars pour sa capture. Il était considéré comme l'un des plus puissants parrains du pays.

Jalisco Nouvelle Génération figure parmi les organisations criminelles les plus puissantes, notamment depuis sa fusion avec le cartel de Tijuana. Il est présent dans une grande partie du Mexique et représenterait entre un tiers et deux tiers du trafic de drogue aux États-Unis.

D'ailleurs le pays l'a classé comme organisation terroriste en 2025.

Mexique : que se passe-t-il sur place ?

Des scènes d'une rare violence ont lieu principalement dans une région centrale du pays, qui englobe des villes comme Guadalajara, mais aussi Puerto Vallarta et Tapalpa.

Selon Radio-Canada, des fusillades, des véhicules incendiés, ainsi que des magasins, des centres commerciaux et des routes barrées ont été signalés, malgré l'appel au calme de la présidente du Mexique.

Attention, de nombreuses fausses informations circulent sur les réseaux sociaux.

Ces violences ont lieu non seulement dans l’État du Jalisco, mais aussi dans ceux du Michoacán, de Puebla (centre), du Sinaloa (nord-ouest), du Guanajuato (centre) et du Guerrero (sud).

En tout, plus de 250 barrages routiers installés par des hommes armés ont été recensés.

Les autorités mexicaines ont annoncé dans l'après-midi du 22 février que la circulation sur les autoroutes de Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Tijuana, Querétaro, Veracruz et Mazatlán serait temporairement restreinte en raison de blocages affectant les automobilistes.

Tous les transports en commun sont à l'arrêt à Puerto Vallarta.

Des aéroports internationaux ont aussi été fermés et de nombreux vols ont été annulés, notamment en provenance de pays voisins. Contrairement à ce qui a été annoncé, l'aéroport international de Guadalajara est bien ouvert.

Violences au Mexique : des aéroports fermés et des vols annulés

Il "fonctionne normalement aujourd’hui, dimanche 22 février 2026, sans annulations ni perturbations de ses opérations aériennes.

Les situations enregistrées dans diverses zones de l’État n’affectent ni le fonctionnement interne du terminal aérien, ni la sécurité à l’intérieur des installations", précise le dernier message publié sur les réseaux sociaux du Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

L'installation est placée sous la protection de la Garde nationale (GN) et du Secrétariat de la Défense nationale (SEDENA).

L’aéroport de Puerto Vallarta affirme aussi que la situation n'a pas eu d'impact sur ses opérations. Mais, sur décision des compagnies aériennes, "aujourd’hui, dimanche 22 février 2026, toutes les opérations internationales et la plupart des vols domestiques ont été annulés."

En effet, des barrages routiers et des perturbations ont eu un impact sur les opérations. Puis, sur décision des compagnies aériennes, toutes les opérations commerciales à l'aéroport international de Manzanillo (ZLO) ont été annulées.

Pour l'heure, nous ne savons pas si ces installations vont rouvrir ce lundi.

Une chose est sûre : les compagnies annulent des vols. C'est le cas d’Air Canada, qui annule toutes ses lignes à destination et en provenance de Puerto Vallarta. WestJet a, elle aussi, pris la même décision.

En tout, cette dernière a annulé 24 vols à destination de Puerto Vallarta, Guadalajara et Manzanillo. Il faut dire que ces évènements ont lieu en pleine saison touristique.

Les compagnies américaines ne sont pas en reste, puisque Southwest, United, et American Airlines ont aussi annulé leurs vols, ce même dimanche 22 février.

Les transporteurs ont mis en place des facilités pour permettre à leurs voyageurs de reprogrammer leurs vols.

Le Quai d'Orsay demande de faire preuve de "la plus grande prudence"

Autres articles
Air France, de son côté, nous a annoncé maintenir son programme de vols.

Dans ces conditions, le ministère des Affaires étrangères a mis à jour sa page "Conseils aux voyageur" pour les personnes qui envisagent de se rendre au Mexique.

"Des opérations de sécurité sont actuellement en cours dans l’État du Jalisco (notamment Guadalajara, Puerto Vallarta et Tapalpa).

Des affrontements armés, des barrages routiers et des incendies de véhicules ont également été signalés.

Il est demandé aux ressortissants français, résidents ou de passage, se trouvant dans cet État, de faire preuve de la plus grande prudence et de rester confinés pendant la durée de ces opérations," explique France Diplomatie.

Cette vigilance doit aussi être la règle pour les Français se trouvant dans les États du Michoacán, du Guanajuato, du Nayarit, du Colima, d’Aguascalientes et du Tamaulipas, où des scènes de violence ont aussi eu lieu.

Il est donc recommandé d'éviter toutes les zones où des interventions armées ont lieu, mais aussi de se mettre à l’abri et de limiter tout déplacement non essentiel (dans les États concernés), de se conformer aux instructions des autorités fédérales et locales, mais aussi d'informer régulièrement ses proches.

Violences au Mexique : le SETO demande d'éviter les régions concernées

Dans ces conditions, et en lien avec le ministère des Affaires étrangères, le SETO a émis une note à l'attention de ses adhérents.

Le syndicat demande donc aux tour-opérateurs d’éviter les régions concernées, notamment celles du Jalisco et de la côte Pacifique, là où les violences sont en cours.

Il conseille aussi de modifier les itinéraires, si besoin, afin d'éviter les zones touchées.

Ce sont des régions assez peu prisées des touristes français, contrairement aux clientèles nord-américaines, d'après Patrice Caradec, que nous avons contacté. Pour l'heure, aucun touriste français passé par un tour-opérateur ne serait présent sur place.

Lu 2761 fois

Tags : guadalajara, jalisco, mexique, seto
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 23 Février 2026 - 11:37 Le workshop Tahiti Et Ses Îles revient à Paris le 10 mars 2026

Vendredi 20 Février 2026 - 17:00 Malte : année record pour le tourisme international en 2025

Brand News DestiMaG

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse
Légendes et Highlands sont des représentations de l’Ecosse dans notre inconscient collectif....
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Tempête de neige : des milliers de vols annulés aux USA

La gouvernance de Norwegian Cruise Line dans la tempête

Stéphane Ralkos rebondit chez Parfums du Monde

À Lyon, les sites GL events frôlent les 2,5 millions de visiteurs en 2025

Le workshop Tahiti Et Ses Îles revient à Paris le 10 mars 2026

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
AirMaG

AirMaG

Tempête de neige : des milliers de vols annulés aux USA

Tempête de neige : des milliers de vols annulés aux USA
CruiseMaG

CruiseMaG

La gouvernance de Norwegian Cruise Line dans la tempête

La gouvernance de Norwegian Cruise Line dans la tempête
Distribution

Distribution

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Grecotel LUXME Edition : l’all-inclusive nouvelle génération

Grecotel LUXME Edition : l’all-inclusive nouvelle génération
Partez en France

Partez en France

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout
Production

Production

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

À Lyon, les sites GL events frôlent les 2,5 millions de visiteurs en 2025

À Lyon, les sites GL events frôlent les 2,5 millions de visiteurs en 2025
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias