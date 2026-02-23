Violences au Mexique : point de situation pour les voyageurs

Le Quai d'Orsay appelle les Français présents au Mexique à la "plus grande prudence" - Depositphotos
L’État du Jalisco au Mexique et d'autres régions viennent de plonger dans le chaos.
La cause de ce déferlement de violence ?
Ce dimanche 22 février, une opération militaire a tué un très influent chef de cartel local. Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", était alors le responsable du Jalisco Nueva Generación (Jalisco Nouvelle Génération en français).
Signe de sa puissance, les États-Unis avaient proposé 15 millions de dollars pour sa capture. Il était considéré comme l'un des plus puissants parrains du pays.
Jalisco Nouvelle Génération figure parmi les organisations criminelles les plus puissantes, notamment depuis sa fusion avec le cartel de Tijuana. Il est présent dans une grande partie du Mexique et représenterait entre un tiers et deux tiers du trafic de drogue aux États-Unis.
D'ailleurs le pays l'a classé comme organisation terroriste en 2025.
La cause de ce déferlement de violence ?
Ce dimanche 22 février, une opération militaire a tué un très influent chef de cartel local. Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", était alors le responsable du Jalisco Nueva Generación (Jalisco Nouvelle Génération en français).
Signe de sa puissance, les États-Unis avaient proposé 15 millions de dollars pour sa capture. Il était considéré comme l'un des plus puissants parrains du pays.
Jalisco Nouvelle Génération figure parmi les organisations criminelles les plus puissantes, notamment depuis sa fusion avec le cartel de Tijuana. Il est présent dans une grande partie du Mexique et représenterait entre un tiers et deux tiers du trafic de drogue aux États-Unis.
D'ailleurs le pays l'a classé comme organisation terroriste en 2025.
Mexique : que se passe-t-il sur place ?
Des scènes d'une rare violence ont lieu principalement dans une région centrale du pays, qui englobe des villes comme Guadalajara, mais aussi Puerto Vallarta et Tapalpa.
Selon Radio-Canada, des fusillades, des véhicules incendiés, ainsi que des magasins, des centres commerciaux et des routes barrées ont été signalés, malgré l'appel au calme de la présidente du Mexique.
Attention, de nombreuses fausses informations circulent sur les réseaux sociaux.
Ces violences ont lieu non seulement dans l’État du Jalisco, mais aussi dans ceux du Michoacán, de Puebla (centre), du Sinaloa (nord-ouest), du Guanajuato (centre) et du Guerrero (sud).
En tout, plus de 250 barrages routiers installés par des hommes armés ont été recensés.
Les autorités mexicaines ont annoncé dans l'après-midi du 22 février que la circulation sur les autoroutes de Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Tijuana, Querétaro, Veracruz et Mazatlán serait temporairement restreinte en raison de blocages affectant les automobilistes.
Tous les transports en commun sont à l'arrêt à Puerto Vallarta.
Des aéroports internationaux ont aussi été fermés et de nombreux vols ont été annulés, notamment en provenance de pays voisins. Contrairement à ce qui a été annoncé, l'aéroport international de Guadalajara est bien ouvert.
Selon Radio-Canada, des fusillades, des véhicules incendiés, ainsi que des magasins, des centres commerciaux et des routes barrées ont été signalés, malgré l'appel au calme de la présidente du Mexique.
Attention, de nombreuses fausses informations circulent sur les réseaux sociaux.
Ces violences ont lieu non seulement dans l’État du Jalisco, mais aussi dans ceux du Michoacán, de Puebla (centre), du Sinaloa (nord-ouest), du Guanajuato (centre) et du Guerrero (sud).
En tout, plus de 250 barrages routiers installés par des hommes armés ont été recensés.
Les autorités mexicaines ont annoncé dans l'après-midi du 22 février que la circulation sur les autoroutes de Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Tijuana, Querétaro, Veracruz et Mazatlán serait temporairement restreinte en raison de blocages affectant les automobilistes.
Tous les transports en commun sont à l'arrêt à Puerto Vallarta.
Des aéroports internationaux ont aussi été fermés et de nombreux vols ont été annulés, notamment en provenance de pays voisins. Contrairement à ce qui a été annoncé, l'aéroport international de Guadalajara est bien ouvert.
Violences au Mexique : des aéroports fermés et des vols annulés
Il "fonctionne normalement aujourd’hui, dimanche 22 février 2026, sans annulations ni perturbations de ses opérations aériennes.
Les situations enregistrées dans diverses zones de l’État n’affectent ni le fonctionnement interne du terminal aérien, ni la sécurité à l’intérieur des installations", précise le dernier message publié sur les réseaux sociaux du Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
L'installation est placée sous la protection de la Garde nationale (GN) et du Secrétariat de la Défense nationale (SEDENA).
L’aéroport de Puerto Vallarta affirme aussi que la situation n'a pas eu d'impact sur ses opérations. Mais, sur décision des compagnies aériennes, "aujourd’hui, dimanche 22 février 2026, toutes les opérations internationales et la plupart des vols domestiques ont été annulés."
En effet, des barrages routiers et des perturbations ont eu un impact sur les opérations. Puis, sur décision des compagnies aériennes, toutes les opérations commerciales à l'aéroport international de Manzanillo (ZLO) ont été annulées.
Pour l'heure, nous ne savons pas si ces installations vont rouvrir ce lundi.
Une chose est sûre : les compagnies annulent des vols. C'est le cas d’Air Canada, qui annule toutes ses lignes à destination et en provenance de Puerto Vallarta. WestJet a, elle aussi, pris la même décision.
En tout, cette dernière a annulé 24 vols à destination de Puerto Vallarta, Guadalajara et Manzanillo. Il faut dire que ces évènements ont lieu en pleine saison touristique.
Les compagnies américaines ne sont pas en reste, puisque Southwest, United, et American Airlines ont aussi annulé leurs vols, ce même dimanche 22 février.
Les transporteurs ont mis en place des facilités pour permettre à leurs voyageurs de reprogrammer leurs vols.
Les situations enregistrées dans diverses zones de l’État n’affectent ni le fonctionnement interne du terminal aérien, ni la sécurité à l’intérieur des installations", précise le dernier message publié sur les réseaux sociaux du Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
L'installation est placée sous la protection de la Garde nationale (GN) et du Secrétariat de la Défense nationale (SEDENA).
L’aéroport de Puerto Vallarta affirme aussi que la situation n'a pas eu d'impact sur ses opérations. Mais, sur décision des compagnies aériennes, "aujourd’hui, dimanche 22 février 2026, toutes les opérations internationales et la plupart des vols domestiques ont été annulés."
En effet, des barrages routiers et des perturbations ont eu un impact sur les opérations. Puis, sur décision des compagnies aériennes, toutes les opérations commerciales à l'aéroport international de Manzanillo (ZLO) ont été annulées.
Pour l'heure, nous ne savons pas si ces installations vont rouvrir ce lundi.
Une chose est sûre : les compagnies annulent des vols. C'est le cas d’Air Canada, qui annule toutes ses lignes à destination et en provenance de Puerto Vallarta. WestJet a, elle aussi, pris la même décision.
En tout, cette dernière a annulé 24 vols à destination de Puerto Vallarta, Guadalajara et Manzanillo. Il faut dire que ces évènements ont lieu en pleine saison touristique.
Les compagnies américaines ne sont pas en reste, puisque Southwest, United, et American Airlines ont aussi annulé leurs vols, ce même dimanche 22 février.
Les transporteurs ont mis en place des facilités pour permettre à leurs voyageurs de reprogrammer leurs vols.
Le Quai d'Orsay demande de faire preuve de "la plus grande prudence"
Autres articles
-
SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire
-
Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français
-
Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)
-
Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…
-
Condor relance sa ligne entre Francfort et Los Cabos
Air France, de son côté, nous a annoncé maintenir son programme de vols.
Dans ces conditions, le ministère des Affaires étrangères a mis à jour sa page "Conseils aux voyageur" pour les personnes qui envisagent de se rendre au Mexique.
"Des opérations de sécurité sont actuellement en cours dans l’État du Jalisco (notamment Guadalajara, Puerto Vallarta et Tapalpa).
Des affrontements armés, des barrages routiers et des incendies de véhicules ont également été signalés.
Il est demandé aux ressortissants français, résidents ou de passage, se trouvant dans cet État, de faire preuve de la plus grande prudence et de rester confinés pendant la durée de ces opérations," explique France Diplomatie.
Cette vigilance doit aussi être la règle pour les Français se trouvant dans les États du Michoacán, du Guanajuato, du Nayarit, du Colima, d’Aguascalientes et du Tamaulipas, où des scènes de violence ont aussi eu lieu.
Il est donc recommandé d'éviter toutes les zones où des interventions armées ont lieu, mais aussi de se mettre à l’abri et de limiter tout déplacement non essentiel (dans les États concernés), de se conformer aux instructions des autorités fédérales et locales, mais aussi d'informer régulièrement ses proches.
Dans ces conditions, le ministère des Affaires étrangères a mis à jour sa page "Conseils aux voyageur" pour les personnes qui envisagent de se rendre au Mexique.
"Des opérations de sécurité sont actuellement en cours dans l’État du Jalisco (notamment Guadalajara, Puerto Vallarta et Tapalpa).
Des affrontements armés, des barrages routiers et des incendies de véhicules ont également été signalés.
Il est demandé aux ressortissants français, résidents ou de passage, se trouvant dans cet État, de faire preuve de la plus grande prudence et de rester confinés pendant la durée de ces opérations," explique France Diplomatie.
Cette vigilance doit aussi être la règle pour les Français se trouvant dans les États du Michoacán, du Guanajuato, du Nayarit, du Colima, d’Aguascalientes et du Tamaulipas, où des scènes de violence ont aussi eu lieu.
Il est donc recommandé d'éviter toutes les zones où des interventions armées ont lieu, mais aussi de se mettre à l’abri et de limiter tout déplacement non essentiel (dans les États concernés), de se conformer aux instructions des autorités fédérales et locales, mais aussi d'informer régulièrement ses proches.
Violences au Mexique : le SETO demande d'éviter les régions concernées
Dans ces conditions, et en lien avec le ministère des Affaires étrangères, le SETO a émis une note à l'attention de ses adhérents.
Le syndicat demande donc aux tour-opérateurs d’éviter les régions concernées, notamment celles du Jalisco et de la côte Pacifique, là où les violences sont en cours.
Il conseille aussi de modifier les itinéraires, si besoin, afin d'éviter les zones touchées.
Ce sont des régions assez peu prisées des touristes français, contrairement aux clientèles nord-américaines, d'après Patrice Caradec, que nous avons contacté. Pour l'heure, aucun touriste français passé par un tour-opérateur ne serait présent sur place.
Le syndicat demande donc aux tour-opérateurs d’éviter les régions concernées, notamment celles du Jalisco et de la côte Pacifique, là où les violences sont en cours.
Il conseille aussi de modifier les itinéraires, si besoin, afin d'éviter les zones touchées.
Ce sont des régions assez peu prisées des touristes français, contrairement aux clientèles nord-américaines, d'après Patrice Caradec, que nous avons contacté. Pour l'heure, aucun touriste français passé par un tour-opérateur ne serait présent sur place.