Violences au Mexique : point de situation pour les voyageurs

fonctionne normalement aujourd’hui, dimanche 22 février 2026, sans annulations ni perturbations de ses opérations aériennes.



Les situations enregistrées dans diverses zones de l’État n’affectent ni le fonctionnement interne du terminal aérien, ni la sécurité à l’intérieur des installations

aujourd’hui, dimanche 22 février 2026, toutes les opérations internationales et la plupart des vols domestiques ont été annulés.

Il "", précise le dernier message publié sur les réseaux sociaux du Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).L'installation est placée sous la protection de la Garde nationale (GN) et du Secrétariat de la Défense nationale (SEDENA).L’aéroport de Puerto Vallarta affirme aussi que la situation n'a pas eu d'impact sur ses opérations. Mais, sur décision des compagnies aériennes, "En effet, des barrages routiers et des perturbations ont eu un impact sur les opérations. Puis, sur décision des compagnies aériennes, toutes les opérations commerciales à l'aéroport international de Manzanillo (ZLO) ont été annulées.Pour l'heure, nous ne savons pas si ces installations vont rouvrir ce lundi.En tout, cette dernière a annulé 24 vols à destination de Puerto Vallarta, Guadalajara et Manzanillo. Il faut dire que ces évènements ont lieu en pleine saison touristique.Les compagnies américaines ne sont pas en reste, puisque Southwest, United, et American Airlines ont aussi annulé leurs vols, ce même dimanche 22 février.Les transporteurs ont mis en place des facilités pour permettre à leurs voyageurs de reprogrammer leurs vols.