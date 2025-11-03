TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Condor relance sa ligne entre Francfort et Los Cabos

La destination accessible jusqu’au 27 mars 2026


Depuis le 3 novembre 2025, Condor assure une liaison directe entre Francfort et San José del Cabo. Une opportunité pour les voyageurs français de rejoindre facilement Los Cabos, joyau de la Basse-Californie, grâce à une simple correspondance depuis Paris.


Condor a rétabli sa liaison directe entre Francfort et San José del Cabo - Depositphotos.com, @swisshippo
Condor a rétabli sa liaison directe entre Francfort et San José del Cabo - Depositphotos.com, @swisshippo
Destination emblématique du Mexique, entre océan Pacifique et mer de Cortés, Los Cabos séduit par ses paysages contrastés, mêlant désert, falaises et plages, mais aussi par une offre hôtelière haut de gamme et une gastronomie locale raffinée.

Bonne nouvelle pour les voyageurs français désireux de découvrir cette destination : Condor a relancé, depuis le 3 novembre 2025 sa ligne directe entre Francfort et San José del Cabo, opérationnelle jusqu’au 27 mars 2026.

Les vols sont opérés deux fois par semaine à bord du nouvel Airbus A330neo, le lundi et le vendredi, au départ de Francfort à 10h30 pour une arrivée à Los Cabos à 15h25, après un vol de 12h55.

Condor renforce son offre long-courrier

Le vol retour décolle à 17h25 de Los Cabos, pour se poser à Francfort à 12h45 le lendemain (durée de 11h20).

Grâce aux correspondances quotidiennes depuis Paris-Charles de Gaulle vers Francfort (jusqu’à trois vols par jour), cette liaison permet désormais de rejoindre facilement la péninsule de Basse-Californie avec une seule escale fluide.

À bord du nouvel Airbus A330neo, les passagers pourront choisir entre trois classes de voyage : Affaires, Premium Economy et Économique, toutes conçues pour garantir un confort optimal sur l’ensemble du trajet.


