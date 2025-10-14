Namron Hospitality ouvre 2 adresses au Mexique et une première aux Etats-Unis

première adresse américaine à Miami Beach

Le groupe hôtelier mexicain Namron Hospitality franchit une étape majeure de son développement international. Après une décennie de croissance au Mexique, l’entreprise inaugure sa première adresse américaine à Miami Beach, tout en consolidant son ancrage national avec deux nouvelles ouvertures à Los Cabos et Mexico City.



Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 15 Octobre 2025

