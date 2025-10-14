Namron Hospitality ouvre 2 adresses au Mexique et une première aux Etats-Unis

Namron Hospitality ouvrira Le Particulier, sa première propriété hors du Mexique, aux Etats-Unis à Miami Beach - Photo Namron Hospitality
Le 22 octobre 2025, Namron Hospitality ouvrira Le Particulier, sa première propriété hors du Mexique. Installé dans un bâtiment Art déco restauré au cœur de Miami Beach, l'établissement compte 54 chambres.
Au 15 novembre 2025, Namron inaugurera un nouvel hôtel sous la marque La Valise à Los Cabos. Ce sera la cinquième adresse de sa marque phare après Mexico City, Tulum, San Miguel de Allende et Mazunte. L’établissement de dix chambres est aménagé dans une ancienne demeure familiale bâtie par des artisans locaux.
Implanté sur douze hectares de désert côtier, à 40 km du bourg le plus proche, l’hôtel fonctionne hors réseau électrique, alimenté par énergie solaire et soucieux de la gestion de l’eau. L’offre inclut des activités de plein air (randonnées guidées, observation des baleines, surf) et des ateliers artisanaux destinés à valoriser la culture locale.
Namron ouvrira El Cortés, un boutique-hôtel à Mexico
En mars 2026, Namron ouvrira El Cortés, un boutique-hôtel de 15 chambres installé dans une résidence présidentielle de 1915 du quartier Roma Norte à Mexico.
Restaurée par le cabinet COMAL, la propriété mêle éléments néoclassiques et Art nouveau à un mobilier contemporain.
Avec ces trois ouvertures, Namron Hospitality portera à treize le nombre de ses établissements.
