Paris vibre au rythme de Jalisco : une soirée immersive 100 % mexicaine à ne pas manquer !

Le 24 septembre, l'office de tourisme de Jalisco (Mexique) vous invite à découvrir Jalisco le temps d’une soirée. Présentation immersive, dégustation de tequila et cocktails dînatoires vous attendent pour découvrir le Mexique autrement… Réservez vite votre place !


Rédigé par le Mercredi 10 Septembre 2025

Soirée Jalisco : les inscriptions sont ouvertes dès maintenant ! Depositphotos.com Auteur kobbydagan
Le mercredi 24 septembre 2025, La Mezcaleria à Paris vous ouvre les portes d’un voyage unique au cœur du Mexique : une soirée dédiée à la découverte de Jalisco, berceau du mariachi, de la tequila et des traditions les plus emblématiques du pays.

Organisé pour les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et de la gastronomie, cet événement offre l’opportunité d’explorer la richesse culturelle et touristique de Jalisco à travers une présentation immersive suivie d’un cocktail dînatoire et d’une dégustation de spiritueux régionaux.

Jalisco, un état mexicain à part entière

De Guadalajara, capitale dynamique et moderne, aux douze villes magiques telles que Tequila et Tlaquepaque, en passant par les plages de Puerto Vallarta et Costalegre ou le lac Chapala, Jalisco dévoile un éventail d’expériences authentiques qui séduiront vos clients et partenaires.

Date & lieu :
🗓 Mercredi 24 septembre 2025 | 🕖 19h00
📍 La Mezcaleria, 13 Bd du Temple, 75003 Paris

Tags : jalisco, mexique, paris
