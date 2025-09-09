Paris vibre au rythme de Jalisco : une soirée immersive 100 % mexicaine à ne pas manquer !

Le mercredi 24 septembre 2025, La Mezcaleria à Paris vous ouvre les portes d’un voyage unique au cœur du Mexique : une soirée dédiée à la découverte de Jalisco, berceau du mariachi, de la tequila et des traditions les plus emblématiques du pays.
Organisé pour les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et de la gastronomie, cet événement offre l’opportunité d’explorer la richesse culturelle et touristique de Jalisco à travers une présentation immersive suivie d’un cocktail dînatoire et d’une dégustation de spiritueux régionaux.
Jalisco, un état mexicain à part entière
De Guadalajara, capitale dynamique et moderne, aux douze villes magiques telles que Tequila et Tlaquepaque, en passant par les plages de Puerto Vallarta et Costalegre ou le lac Chapala, Jalisco dévoile un éventail d’expériences authentiques qui séduiront vos clients et partenaires.
Date & lieu :
🗓 Mercredi 24 septembre 2025 | 🕖 19h00
📍 La Mezcaleria, 13 Bd du Temple, 75003 Paris
Inscrivez-vous dès maintenant !
