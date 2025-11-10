Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?

Et pour cela, en tant que coopérative soutenue par des particuliers et des petites entreprises, il n’est pas question d’acheter directement à Alstom.



Il faut trouver la bonne opération financière, en louant des wagons. " L’un de nos principaux enjeux est d’accéder à du matériel, il n’y en a pas tant que ça de disponible à la location pour les trains de nuit.



Et bonne nouvelle, le matériel roulant n’est plus un obstacle, nous avons d’ores et déjà trouvé des voitures. Ce sera du matériel supplémentaire que nous allons mettre sur la ligne et aussi des appareils plus récents que ceux que nous faisons circuler. Je pense que ce sera assez similaire, en fait, au confort proposé par le Nightjet (l'ex-opérateur de la ligne Paris-berlin, ndlr) aujourd’hui, " annonce Anne Dubost.



Une fois ce premier obstacle écarté, European Sleeper doit vite en affronter un autre.



La viabilité de la ligne passera donc par un train plus long de bout en bout que celui de la SNCF, mais aussi par une réécriture de la ligne.



Il va lui être nécessaire de trouver des sillons pour faire circuler ses trains de nuit. Et au moment où nous écrivons ces lignes, rien n’a été validé avec les autorités des différents pays



" Le trajet qui était proposé passait par Strasbourg, un arrêt assez tard, vers minuit, et un certain nombre d’arrêts en Allemagne que nous ne voulons pas reprendre.



Nous avons planché sur un autre itinéraire qui passerait par Bruxelles. Commercialement et économiquement, cela fait plus sens. Il y a plus de monde dans la capitale belge et aussi, autre point crucial : la connexion avec l’Eurostar pour Londres.



Voici notre idée, mais elle n’est pas confirmée, car cela demande une certaine gymnastique entre les trois gestionnaires d’infrastructures. "



SNCF Réseau en France, Infrabel en Belgique et DB InfraGO en Allemagne doivent maintenant se mettre d’accord sur un sillon qui puisse fonctionner de Paris à Berlin.