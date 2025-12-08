Paris-Beauvais : Wizz Air lance une nouvelle ligne vers la Roumanie

Pour rappel, Wizz Air a récemment annoncé le lancement de quatre nouvelles lignes pour son programme hiver 2025, ainsi que pour l'été 2026 : Erevan (Arménie) à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) depuis le 2 octobre 2025 ; Craiova (Roumanie) à raison de 2 vols par semaine (mercredi et dimanche) depuis le 26 octobre 2025 ; Podgorica (Monténégro) à raison de 3 vols par semaine (lundi, mercredi et vendredi) à partir du 30 mars 2026, et Tuzla (Bosnie-Herzégovine) à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) à partir du 31 mars 2026.