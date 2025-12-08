TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Paris-Beauvais : Wizz Air lance une nouvelle ligne vers la Roumanie

A partir du 1er mai 2026


Wizz Air annonce l'ouverture d'une nouvelle ligne à l'Aéroport Paris-Beauvais vers la Roumanie. La compagnie desservira Târgu Mureș dès le 1er mai 2026.


Rédigé par le Mardi 9 Décembre 2025

Paris-Beauvais : Wizz Air lance une nouvelle ligne vers la Roumanie - Depositphotos.com Auteur tupungato
Paris-Beauvais : Wizz Air lance une nouvelle ligne vers la Roumanie - Depositphotos.com Auteur tupungato
Aerticket
Wizz Air a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne au départ de l'Aéroport Paris-Beauvais pour la saison été 2026.

La compagnie desservira Târgu Mureș en Roumanie à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi) à partir du 1er mai 2026.

Située au centre du pays, Târgu Mureș est une ville où se croisent influences roumaines, hongroises et austro-hongroises.

Wizz Air a annoncé d'autres nouveautés pour 2026

Autres articles
Pour rappel, Wizz Air a récemment annoncé le lancement de quatre nouvelles lignes pour son programme hiver 2025, ainsi que pour l'été 2026 : Erevan (Arménie) à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) depuis le 2 octobre 2025 ; Craiova (Roumanie) à raison de 2 vols par semaine (mercredi et dimanche) depuis le 26 octobre 2025 ; Podgorica (Monténégro) à raison de 3 vols par semaine (lundi, mercredi et vendredi) à partir du 30 mars 2026, et Tuzla (Bosnie-Herzégovine) à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) à partir du 31 mars 2026.

Lu 83 fois

Tags : paris, roumanie, wizz air
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 8 Décembre 2025 - 15:34 Les terminaux de l'aéroport Paris CDG changeront de nom dès 2027

Lundi 8 Décembre 2025 - 14:32 Pegasus Airlines rachète Czech Airlines et Smartwings

Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B

AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B
La plateforme professionnelle d'Air Caraïbes s'impose comme un atout majeur pour les agents de...
Dernière heure

Paris-Beauvais : Wizz Air lance une nouvelle ligne vers la Roumanie

MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia

Visiteurs : le tour-opérateur vendu à un fonds d'investissement… et après ?

Fêtes du monde : au Brésil, le Nouvel An est empreint de spiritualité et d'espoir

Génération Voyages change de propriétaire et de nom !

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Génération Voyages change de propriétaire et de nom !

Génération Voyages change de propriétaire et de nom !
Partez en France

Partez en France

O'Fun Park deviendra un parc 100% Far West en 2026

O'Fun Park deviendra un parc 100% Far West en 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Fêtes du monde : au Brésil, le Nouvel An est empreint de spiritualité et d'espoir

Fêtes du monde : au Brésil, le Nouvel An est empreint de spiritualité et d'espoir
Production

Production

Visiteurs : le tour-opérateur vendu à un fonds d'investissement… et après ?

Visiteurs : le tour-opérateur vendu à un fonds d'investissement… et après ?
AirMaG

AirMaG

Paris-Beauvais : Wizz Air lance une nouvelle ligne vers la Roumanie

Paris-Beauvais : Wizz Air lance une nouvelle ligne vers la Roumanie
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Wellness : Septeo Hospitality acquiert AquaO

Wellness : Septeo Hospitality acquiert AquaO
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Bahia Principe ouvre son premier hôtel adults-only aux Canaries

Bahia Principe ouvre son premier hôtel adults-only aux Canaries
HotelMaG

Hébergement

InterContinental revient à Prague en 2029

InterContinental revient à Prague en 2029
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia

MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias