Paris-Beauvais : Wizz Air lance une nouvelle ligne vers la Roumanie - Depositphotos.com Auteur tupungato
Wizz Air a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne au départ de l'Aéroport Paris-Beauvais pour la saison été 2026.
La compagnie desservira Târgu Mureș en Roumanie à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi) à partir du 1er mai 2026.
Située au centre du pays, Târgu Mureș est une ville où se croisent influences roumaines, hongroises et austro-hongroises.
La compagnie desservira Târgu Mureș en Roumanie à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi) à partir du 1er mai 2026.
Située au centre du pays, Târgu Mureș est une ville où se croisent influences roumaines, hongroises et austro-hongroises.
Wizz Air a annoncé d'autres nouveautés pour 2026
Autres articles
-
L’ACTIF clôture sa saison 2025 sur une forte mobilisation
-
NH Collection débarque à Paris, au cœur des Champs-Élysées
-
Tourisme parisien : un mois d’octobre en repli avant une fin d’année contrastée
-
Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?
-
Fondation Cartier et Tours de Notre-Dame : deux nouveaux joyaux pour faire briller Paris
Pour rappel, Wizz Air a récemment annoncé le lancement de quatre nouvelles lignes pour son programme hiver 2025, ainsi que pour l'été 2026 : Erevan (Arménie) à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) depuis le 2 octobre 2025 ; Craiova (Roumanie) à raison de 2 vols par semaine (mercredi et dimanche) depuis le 26 octobre 2025 ; Podgorica (Monténégro) à raison de 3 vols par semaine (lundi, mercredi et vendredi) à partir du 30 mars 2026, et Tuzla (Bosnie-Herzégovine) à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) à partir du 31 mars 2026.