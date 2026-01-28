TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les Etats-Unis dans le viseur de Wizz Air ?

Selon Bloomberg, Wizz Air souhaiterait opérer des vols entre l'Europe et les Etats-Unis. Wizz Air UK a déposé une demande officielle auprès du Département des Transports américain.


Rédigé par le Mercredi 28 Janvier 2026

Les Etats-Unis dans le viseur de Wizz Air ? - depositphotos.com Auteur MP_foto71
Aer Lingus
Wizz Air UK tente d'obtenir le feu vert de Washington pour traverser l'Atlantique.

Selon des informations rapportées par Bloomberg, la filiale britannique a déposé une demande officielle auprès du Département des Transports américain (DOT).

La compagnie souhaite opérer des vols entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Bien que le document consulté par l'agence de presse mentionne une demande pour des vols réguliers et charters, un porte-parole de la compagnie a précisé que Wizz Air prévoyait, pour l'heure, d'opérer uniquement des vols charters.

Cette initiative constitue un revirement majeur pour la direction de Wizz Air. En 2024, Jozsef Varadi, le PDG du groupe, avait pourtant exclu l'hypothèse de liaisons transatlantiques. La stratégie de la compagnie reposait alors sur un déploiement vers l'Est, utilisant ses nouveaux Airbus A321 XLR pour desservir l'Arabie saoudite et développer un hub à Abou Dhabi.

Cependant, la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient a contraint le groupe à revoir ses plans. Wizz Air a cessé ses activités à Abou Dhabi.

L'ouverture vers les États-Unis apparaît donc comme un nouveau levier de croissance, d'autant que le pays s'apprête à accueillir la Coupe du Monde de football dans 11 villes en 2026.

Le chemin est encore long pour Wizz Air

Le chemin vers le marché américain n'est toutefois pas exempt d'embûches. Le groupe doit surmonter un passif administratif : en 2022, le Département des Transports américain avait rejeté une demande similaire émanant Wizz Air Hungary. Cette demande concernait des vols pour le fret.

Sur le plan opérationnel, la compagnie doit également gérer des défis techniques persistants. Sa flotte, exclusivement composée d'Airbus, subit depuis 2023 les conséquences de problèmes de maintenance liés aux moteurs Pratt & Whitney, obligeant le transporteur à immobiliser une partie de ses avions au sol.

Malgré ces difficultés, Wizz Air semble préparer le terrain activement. Toujours selon Bloomberg, la compagnie a récemment organisé des sessions de recrutement à New York et Chicago, s'inscrivant dans une volonté plus large d'expansion au départ de certains aéroports londoniens.

