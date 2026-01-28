Les Etats-Unis dans le viseur de Wizz Air ?

Wizz Air a cessé ses activités à Abou Dhabi

Selon Bloomberg, Wizz Air souhaiterait opérer des vols entre l'Europe et les Etats-Unis. Wizz Air UK a déposé une demande officielle auprès du Département des Transports américain.



Rédigé par La Rédaction le Mercredi 28 Janvier 2026

