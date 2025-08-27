TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Wizz Air relie Paris-Beauvais à Erevan dès octobre 2025

Sa première ligne vers l’Arménie


La compagnie Wizz Air inaugurera le 2 octobre 2025 une liaison inédite entre Paris-Beauvais et Erevan. Elle proposera trois vols hebdomadaires vers la capitale arménienne.


Rédigé par le Mercredi 27 Août 2025

Wizz Air inaugurera le 2 octobre 2025 une liaison inédite entre Paris-Beauvais et Erevan - Depositphotos @eugenerudzenka@gmail.com
Wizz Air inaugurera le 2 octobre 2025 une liaison inédite entre Paris-Beauvais et Erevan - Depositphotos @eugenerudzenka@gmail.com
Wizz Air enrichit son réseau au départ de l’aéroport Paris-Beauvais avec une destination inédite : Erevan, capitale de l’Arménie.

La compagnie low-cost opérera cette liaison trois fois par semaine à partir du 2 octobre 2025, les mardis, jeudis et samedis, pour toute la saison hiver.

Avec près de 20 % du trafic de la plateforme beauvaisienne et plus d’un million de passagers transportés en 2024, Wizz Air confirme sa place de deuxième compagnie de l’aéroport.

Erevan devient ainsi la 13ᵉ destination desservie par le transporteur depuis Beauvais.

Aéroport de Beauvais : une liaison directe vers Erevan

Très attendue par les passagers et la communauté arménienne en France, cette ouverture marque la première connexion directe vers l’Arménie depuis Beauvais.

"Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de cette nouvelle liaison vers Erevan, une destination inédite et chargée d’histoire", souligne Anthony Martin, président exécutif de Bellova, gestionnaire de l’aéroport.

Nichée au pied du mont Ararat, Erevan séduit par ses pierres rosées, ses boulevards animés et ses trésors culturels comme le musée Matenadaran ou la Cascade, promenade artistique à ciel ouvert.

La capitale arménienne offre également une scène gastronomique riche, des marchés colorés et un accueil réputé pour sa chaleur, promettant un dépaysement authentique à seulement quelques heures de vol.


Tags : aéroport paris-beauvais, armenie, wizz air
