Wizz Air relie Paris-Beauvais à Erevan dès octobre 2025

Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de cette nouvelle liaison vers Erevan, une destination inédite et chargée d’histoire

Très attendue par les passagers et la communauté arménienne en France, cette ouverture marque la première connexion directe vers l’Arménie depuis Beauvais.", souligne Anthony Martin , président exécutif de Bellova, gestionnaire de l’aéroport.Nichée au pied du, Erevan séduit par ses pierres rosées, ses boulevards animés et ses trésors culturels comme le muséeou la, promenade artistique à ciel ouvert.La capitale arménienne offre également uneriche, des marchés colorés et un accueil réputé pour sa chaleur, promettant unà seulement quelques heures de vol.