Wizz Air s'envole vers le Monténégro depuis Paris - Beauvais

la liaison sera lancée pour l'été 2026


Wizz Air poursuit son expansion à Paris-Beauvais avec l’annonce d’une nouvelle ligne vers Podgorica, capitale du Monténégro, pour l’été 2026.


Rédigé par le Mardi 14 Octobre 2025

Wizz Air s'envole vers le Monténégro depuis Paris - Beauvais - Depositphotos.com Auteur Dudlajzov
Aerticket
Wizz Air annonce le lancement d'une nouvelle ligne vers Podgorica, la capitale du Monténégro, au départ de l'Aéroport Paris-Beauvais pour la saison été 2026.

La ligne sera assurée à raison de 3 vols par semaine (lundi, mercredi et vendredi) à partir du 30 mars 2026.

Cette ouverture illustre la volonté de Wizz Air de renforcer sa présence en dans la région des Balkans. Cette nouvelle destination vient compléter le programme estival.

La compagnie avait annoncé également une nouvelle destination à son réseau au départ de Paris - Beauvais : Tuzla en Bosnie-Herzégovine.

La ligne opérée 3 fois par semaine (mardi, jeudi et samedi) sera lancée dès le 31 mars 2026.

Wizz Air a aussi annoncé le lancement de deux nouvelles lignes pour son programme hiver 2025 au départ de Beauvais.

Il s'agit d'Erevan en Arménie qui est assurée 3 fois par semaine (mardi, jeudi et samedi) depuis le 2 octobre 2025 et de Craiova en Roumanie qui est opérée 2 fois par semaine (mercredi et dimanche) à partir du 26 octobre 2025.

