Travel One Portugal célèbre ses 25 ans en Grande Canarie : un voyage de cohésion et de reconnaissance pour ses équipes

Cette initiative, organisée par la direction de l’entreprise, visait à célébrer un quart de siècle d’excellence, d’engagement et de passion au service du voyage, tout en remerciant les collaborateurs pour leur professionnalisme, leur assiduité et leur contribution constante au développement de la société.
Une célébration axée sur la valorisation des équipes et l’esprit collectif
Fondée en 2000, Travel One s’est imposée au fil des années comme un acteur incontournable du tourisme réceptif à Madère et au Portugal, grâce à la qualité de ses services, son expertise du marché et son sens de l’innovation.
Pour marquer cette étape importante, les trois associés – Odília Andrade, Sérgio Sousa et Hilário Andrade – ont souhaité placer l’humain au cœur de la célébration, en offrant à leurs équipes une expérience de découverte collective et fédératrice.
Près de 50 collaborateurs venus des différentes antennes de l’entreprise se sont ainsi envolés vers la Grande Canarie, l’une des perles de l’archipel espagnol, située à une heure de vol de Madère. Ce choix symbolique témoigne de la volonté des dirigeants de renforcer la cohésion interne tout en valorisant l’esprit d’équipe qui caractérise Travel One Portugal depuis ses débuts.
Pour marquer cette étape importante, les trois associés – Odília Andrade, Sérgio Sousa et Hilário Andrade – ont souhaité placer l’humain au cœur de la célébration, en offrant à leurs équipes une expérience de découverte collective et fédératrice.
Près de 50 collaborateurs venus des différentes antennes de l’entreprise se sont ainsi envolés vers la Grande Canarie, l’une des perles de l’archipel espagnol, située à une heure de vol de Madère. Ce choix symbolique témoigne de la volonté des dirigeants de renforcer la cohésion interne tout en valorisant l’esprit d’équipe qui caractérise Travel One Portugal depuis ses débuts.
Quatre jours de découverte et de convivialité
Durant ces quatre journées, du 21 au 24 novembre, les participants ont eu l’opportunité de découvrir les multiples facettes de la Grande Canarie : ses paysages volcaniques spectaculaires, ses plages baignées de soleil, ses villages authentiques et sa culture accueillante.
Le programme a été soigneusement élaboré pour allier plaisir, détente et esprit de groupe. Des activités de team building ont rythmé ce séjour, dans une atmosphère chaleureuse et festive.
Chaque instant a contribué à renforcer les liens entre les équipes, à encourager la communication et à cultiver la fierté d’appartenance à une entreprise où la convivialité et le respect sont des valeurs centrales.
Le programme a été soigneusement élaboré pour allier plaisir, détente et esprit de groupe. Des activités de team building ont rythmé ce séjour, dans une atmosphère chaleureuse et festive.
Chaque instant a contribué à renforcer les liens entre les équipes, à encourager la communication et à cultiver la fierté d’appartenance à une entreprise où la convivialité et le respect sont des valeurs centrales.
Un message fort des associés fondateurs
Au cours de la soirée de gala organisée en l’honneur des 25 ans de l’entreprise, les trois associés fondateurs ont adressé un message d’émotion et de reconnaissance à l’ensemble des collaborateurs.
« Ce quart de siècle représente bien plus qu’un chiffre : c’est l’histoire d’une aventure humaine, construite pas à pas grâce à la passion, à la rigueur et à la persévérance de chacun d’entre vous », ont déclaré Odília Andrade, Sérgio Sousa et Hilário Andrade.
« Nous avons voulu marquer cette date en dehors de nos frontières, dans un cadre inspirant, pour vous remercier de votre professionnalisme et de votre fidélité. Travel One Portugal n’aurait jamais pu atteindre cette longévité sans la contribution et l’engagement de toutes nos équipes, présentes à Lisbonne, dans l’Algarve et à Madère. »
Les dirigeants ont également profité de ce moment privilégié pour évoquer les perspectives d’avenir de l’entreprise : le développement de nouvelles offres sur les marchés européens, le renforcement des partenariats internationaux et la mise en place d’initiatives écoresponsables pour un tourisme plus durable.
« Ce quart de siècle représente bien plus qu’un chiffre : c’est l’histoire d’une aventure humaine, construite pas à pas grâce à la passion, à la rigueur et à la persévérance de chacun d’entre vous », ont déclaré Odília Andrade, Sérgio Sousa et Hilário Andrade.
« Nous avons voulu marquer cette date en dehors de nos frontières, dans un cadre inspirant, pour vous remercier de votre professionnalisme et de votre fidélité. Travel One Portugal n’aurait jamais pu atteindre cette longévité sans la contribution et l’engagement de toutes nos équipes, présentes à Lisbonne, dans l’Algarve et à Madère. »
Les dirigeants ont également profité de ce moment privilégié pour évoquer les perspectives d’avenir de l’entreprise : le développement de nouvelles offres sur les marchés européens, le renforcement des partenariats internationaux et la mise en place d’initiatives écoresponsables pour un tourisme plus durable.
Un souffle nouveau avant les fêtes de fin d’année
De retour de ce voyage riche en émotions, les collaborateurs de Travel One Portugal se préparent désormais à la saison festive, période phare du tourisme portugais. Les fêtes de fin d’année à Funchal, réputées pour leurs illuminations et leur feu d’artifice classé parmi les plus beaux du monde, ainsi que les festivités sur le continent, marquent un temps fort pour l’entreprise.
Ce séjour en Grande Canarie, à la fois ressourçant et inspirant, a permis de resserrer les liens humains au sein des équipes avant cette période d’intense activité. Tous sont revenus avec une énergie renouvelée, porteurs d’un même enthousiasme à poursuivre l’aventure collective de Travel One Portugal.
Ce séjour en Grande Canarie, à la fois ressourçant et inspirant, a permis de resserrer les liens humains au sein des équipes avant cette période d’intense activité. Tous sont revenus avec une énergie renouvelée, porteurs d’un même enthousiasme à poursuivre l’aventure collective de Travel One Portugal.
25 ans d’excellence et d’engagement
En célébrant ce 25ᵉ anniversaire, Travel One Portugal réaffirme son engagement envers ses clients, ses partenaires et ses équipes.
L’entreprise continuera à promouvoir un tourisme fondé sur la qualité, la proximité et la durabilité, en proposant des expériences authentiques et respectueuses des cultures et de l’environnement.
Ce voyage anniversaire en Grande Canarie restera dans la mémoire de tous comme un moment fort de reconnaissance et d’unité, symbolisant l’esprit de Travel One : une entreprise portugaise solidement ancrée dans ses valeurs humaines, tournée vers l’avenir et ouverte sur le monde.
L’entreprise continuera à promouvoir un tourisme fondé sur la qualité, la proximité et la durabilité, en proposant des expériences authentiques et respectueuses des cultures et de l’environnement.
Ce voyage anniversaire en Grande Canarie restera dans la mémoire de tous comme un moment fort de reconnaissance et d’unité, symbolisant l’esprit de Travel One : une entreprise portugaise solidement ancrée dans ses valeurs humaines, tournée vers l’avenir et ouverte sur le monde.
À propos de Travel One Portugal
Travel One Portugal est une agence réceptive, hautement qualifiée, basée sur l’île de Madère à Funchal. Créée en 2000, elle dispose aussi de locaux et équipes à Lisbonne, et à Portimão en Algarve.
Fière de ses équipes multilingues à destination, l’objectif premier de Travel One est de toujours garantir un service d’excellence aux tarifs imbattables sur le marché, en entretenant continuellement des relations privilégiées avec ses partenaires et fournisseurs et en renouvelant régulièrement son offre.
En tant que partenaire de confiance, Travel One s’est positionnée sur le secteur comme l’agence réceptive spécialiste des séjours sur mesure pour une clientèle de groupes, individuels, incentives et « city break ».
Fière de ses équipes multilingues à destination, l’objectif premier de Travel One est de toujours garantir un service d’excellence aux tarifs imbattables sur le marché, en entretenant continuellement des relations privilégiées avec ses partenaires et fournisseurs et en renouvelant régulièrement son offre.
En tant que partenaire de confiance, Travel One s’est positionnée sur le secteur comme l’agence réceptive spécialiste des séjours sur mesure pour une clientèle de groupes, individuels, incentives et « city break ».
Alexandre Richard
Directeur des Ventes
Bureaux à Madère / Lisbonne / Algarve
Email : alexandre.richard@travelone.pt
Téléphone : +351 291 707 280 (appel pour le réseau fixe national)
Site web : www.travelone.pt
Autres articles
-
Madère : la magie de Noël et un Nouvel An spectaculaire avec Travel One Portugal
-
Travel One Portugal - Madère célèbre ses 25 ans à l’IFTM Top Resa 2025 à Paris
-
Porto, une ville au charme intemporel avec Travel One Portugal
-
L’Algarve by Travel One Portugal
-
Porto Santo : L’île secrète portugaise à découvrir avec Travel One