TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Madère : la magie de Noël et un Nouvel An spectaculaire avec Travel One Portugal


Entre traditions, lumières et spectacle pyrotechnique mondialement célèbre, l’île de Madère s’impose comme une destination de rêve pour les fêtes de fin d’année.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

© Travel One Portugal
© Travel One Portugal
CroisiEurope
Dès le 1er décembre, Funchal, la capitale de Madère, se pare de lumière. Des milliers de guirlandes et de décorations scintillantes illuminent la ville, transformant ses ruelles fleuries, ses places animées et son port en un véritable théâtre de couleurs. Dans cet écrin de fête, les marchés de Noël s’installent, embaumant l’air des parfums de bolo do caco, de bolo de mel (pain et gâteau locaux) de vin chaud et de cannelle. Concerts, crèches vivantes et spectacles de rue animent la saison et plongent habitants et visiteurs dans une atmosphère de pure féérie.

L’ambiance madérienne, à la fois joyeuse et sincère, séduit les visiteurs du monde entier. L’île conjugue avec élégance modernité et authenticité, offrant une immersion dans une culture insulaire profondément attachée à ses traditions.

Accompagné par Travel One Portugal, réceptif local spécialiste des voyages sur mesure dans l’archipel, le visiteur découvre une expérience authentique, chaleureuse et inoubliable.

Traditions vivantes et douceurs locales

© Travel One Portugal
© Travel One Portugal
Le mois de décembre à Madère est marqué par une succession d’événements populaires et de rituels transmis de génération en génération. Parmi eux, la “Noite do Mercado”, célébrée le 23 décembre au cœur du Mercado dos Lavradores (marché des travailleurs), reste un moment fort : habitants et voyageurs s’y retrouvent pour chanter, danser, déguster des spécialités et partager la fameuse “poncha”, boisson typique à base de rhum, miel et citron.

Les “Missas do Parto”, messes matinales célébrées à l’aube durant neuf jours avant Noël, témoignent quant à elles de la ferveur spirituelle et de la solidarité des Madériens. Après chaque office, la communauté se réunit pour partager gâteaux, café et musique traditionnelle, dans une ambiance de joie et de fraternité.

La gastronomie joue également un rôle central dans la fête : le “carne vinha d’alhos”, le “bolo de mel” (gâteau au miel de canne) et les “broas de mel” (biscuits épicés) accompagnent chaque célébration. Ces recettes, transmises depuis des siècles, font partie intégrante du patrimoine culinaire de l’île.

Un feu d’artifice mondialement célèbre

Le 31 décembre, Madère devient le théâtre d’un spectacle d’envergure internationale. À minuit, la baie de Funchal s’embrase d’un feu d’artifice monumental, orchestré depuis des dizaines de points de tir disposés sur les collines, les quais et les communes avoisinantes. Pendant plus de huit minutes, le ciel s´illumine rendant ce moment inoubliable.

Ce spectacle a valu à Madère une entrée dans le Livre Guinness des Records en 2006-2007 comme le plus grand feu d’artifice du monde. Depuis, chaque édition rivalise de créativité et de précision pour offrir une expérience toujours plus grandiose.

Les visiteurs peuvent admirer ce moment magique depuis la mer à bord d’un bateau, du centre-ville ou depuis les hauteurs de la capitale, où la vue sur la baie illuminée est tout simplement magique.


Entre nature, culture et hospitalité

L’une des particularités de Madère est de combiner festivités et évasion. Grâce à un climat subtropical doux, l’île se prête parfaitement durant l'hiver à la détente et à l’exploration. Randonner le long des célèbres levadas (canaux d’irrigation classés au patrimoine mondial de l’UNESCO), observer des cétacés, se balader dans les villages pittoresques ou déguster des spécialités culinaires locales, rendent chaque journée, singulière et unique.

Les équipes francophones de Travel One Portugal, implantées localement, accompagnent les voyageurs dans la découverte de ces trésors. Leur parfaite connaissance du territoire permet de concevoir des séjours sur mesure, alliant hébergements de charme, expériences culturelles et moments privilégiés lors des festivités de Noël et du Nouvel An.
© Travel One Portugal
© Travel One Portugal

L’art de célébrer, version madérienne

© visitmadeira
© visitmadeira
Ce qui distingue Madère, c’est sa capacité à conjuguer hospitalité, authenticité et émerveillement. Ici, les fêtes de fin d’année ne sont pas qu’un simple événement : elles constituent un véritable art de vivre.

Le passage à la nouvelle année sur l’île est un symbole d’espoir et de renouveau. Dans ce décor naturel époustouflant, chacun trouve matière à célébrer la vie, la beauté et le partage.

Une invitation à vivre la magie autrement loin du froid

© Travel One Portugal
© Travel One Portugal
Passer Noël et le Nouvel An à Madère, c’est choisir une destination où la magie des traditions se mêle à la splendeur des paysages. C’est s’offrir un instant suspendu, entre terre et mer, entre histoire et modernité.

Sous les lumières des guirlandes et les éclats des feux d’artifice, Madère brille tel un joyau festif au cœur de l’Atlantique. Grâce à l’expertise de Travel One Portugal, chaque voyageur peut vivre cette féérie de manière authentique et sur mesure.


Madère : la magie de Noël et un Nouvel An spectaculaire avec Travel One Portugal

Alexandre Richard
Directeur des Ventes
Bureaux à Lisbonne / Madère / Algarve


Email : alexandre.richard@travelone.pt
Téléphone : +351 291 707 280 (appel pour le réseau fixe national)

Site web : www.travelone.pt

facebook linkedin instagram



Lu 278 fois

Tags : Travel One Portugal
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 3 Novembre 2025 - 00:05 Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois

Lundi 3 Novembre 2025 - 00:05 Patrick Fiori en concert

Brand News DestiMaG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Le 20 novembre 2025 marquera une date historique en Polynésie française : pour la première fois, le...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Réveillon à Rio : Brazil Sensations vous ouvre les portes d'une nuit magique

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois

Terres Métisses étoffe sa gamme de logements et sera présent au séminaire ATR

Patrick Fiori en concert

Madère : la magie de Noël et un Nouvel An spectaculaire avec Travel One Portugal

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
AirMaG

AirMaG

ITA Airways : la liaison Rome - Tel Aviv de retour le 1er janvier 2026

ITA Airways : la liaison Rome - Tel Aviv de retour le 1er janvier 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières

Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières
Distribution

Distribution

Taxation des aides aux vacances : un projet suspendu, mais pas abandonné

Taxation des aides aux vacances : un projet suspendu, mais pas abandonné
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hoshinoya Asuka : le nouvel hôtel de luxe signé Hoshino Resorts

Hoshinoya Asuka : le nouvel hôtel de luxe signé Hoshino Resorts
Partez en France

Partez en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France
Production

Production

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias