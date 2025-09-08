Travel One Portugal - Madère célèbre ses 25 ans à l’IFTM Top Resa 2025 à Paris

25 ans d’expertise, de passion et d’engagement pour le Portugal et Madère
Fondée en 2000, Travel One Portugal s’est rapidement imposée comme une référence incontournable dans le paysage du tourisme réceptif, en mettant l’accent sur la qualité de ses prestations, la connaissance approfondie du territoire et l´écoute de ses clients.
De Lisbonne à Porto, de l’Alentejo à l´Algarve, sans oublier l’archipel de Madère, l’agence a su bâtir au fil des années des relations de confiance avec les professionnels du secteur, tout en proposant des programmes sur mesure pour tous types de clientèles : groupes, incentives, séminaires, voyages à thème ou séjours individuels.
"Nous sommes fiers du chemin parcouru, et surtout reconnaissants envers tous ceux qui nous ont fait confiance depuis 25 ans", déclare l’équipe dirigeante de Travel One Portugal. "Cette édition de l’IFTM est l’occasion idéale pour partager ce moment unique avec nos partenaires, et leur montrer à quel point leur fidélité nous inspire chaque jour."
Un rendez-vous à ne pas manquer : Stand W068
Durant les trois jours du salon, le stand W068 de Travel One Portugal se transformera en véritable lieu de convivialité et d’échange.
Une partie de l’équipe locale basée au Portugal et à Madère sera présente pour accueillir les visiteurs, partager leur passion du pays, présenter les nouvelles offres pour 2025-2026 et écouter les besoins spécifiques des professionnels en quête de nouvelles idées ou de partenariats solides.
Ce sera également l’occasion de retrouver les visages familiers qui font le succès de Travel One Portugal depuis toutes ces années, mais aussi de faire connaissance avec les nouvelles recrues, dynamiques et expertes du terrain.
L’équipe se tiendra disponible pour présenter ses nouveautés, dont :
● De nouveaux circuits culturels thématiques ;
● Des propositions originales pour l’événementiel et les MICE ;
Des surprises et des cadeaux pour marquer l’événement
Parce qu’un anniversaire, ça se fête aussi avec des attentions et des surprises, Travel One Portugal distribuera tout au long du salon plusieurs goodies exclusifs sur son stand. Ces petits cadeaux, à la fois utiles et symboliques, seront remis aux visiteurs en signe de reconnaissance pour leur fidélité et leur intérêt.
Certains goodies seront en édition limitée et pourront également être remportés à travers des animations flash organisées à différents moments de la journée. De quoi ajouter une touche festive et chaleureuse à votre passage sur le stand !
Une invitation ouverte à toute la profession
Travel One Portugal tient à ouvrir cette célébration à tous les acteurs du tourisme, qu’ils soient déjà partenaires ou simplement curieux de découvrir ce que l’agence peut leur offrir. Vous serez tous les bienvenus !
L’équipe se fera un plaisir de vous présenter les valeurs fondatrices de Travel One Portugal : authenticité, créativité, fiabilité et réactivité.
Depuis ses débuts, l’agence met un point d’honneur à construire des expériences de voyage enrichissantes, respectueuses des territoires, et toujours personnalisées selon les attentes de ses clients.
Rendez-vous à Paris du 23 au 25 septembre 2025
L’IFTM Top Resa est depuis toujours un temps fort de l’année pour les professionnels du tourisme. En 2025, il le sera encore davantage pour Travel One Portugal, qui souhaite faire de cette édition un moment de retrouvailles, de célébration et de projection vers l’avenir.
Ne manquez pas ce rendez-vous sur le stand W068 pour :
● Échanger avec une équipe passionnée ;
● Découvrir les nouveautés pour 2026 ;
● Repartir avec un petit souvenir des 25 ans de Travel One !
Basée à Funchal, Lisbonne et Portimão, Travel One Portugal est une agence réceptive spécialisée dans l’organisation de voyages sur mesure, circuits culturels, événements professionnels et séjours thématiques à travers le Portugal continental et Madère. Forte d’une équipe multilingue, réactive et expérimentée, l’agence accompagne les professionnels du tourisme dans la création d’expériences uniques, authentiques et mémorables.
Alexandre Richard
Directeur des Ventes
Bureaux à Lisbonne / Madère / Algarve
Email : alexandre.richard@travelone.pt
Téléphone : +351 291 707 280 (appel pour le réseau fixe national)
Site web : www.travelone.pt
