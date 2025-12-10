TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vietnam Airlines ouvre une liaison directe Hanoï - Cebu

Trois vols hebdomadaires pour renforcer la connectivité entre le Vietnam et les Philippines


Vietnam Airlines inaugure une nouvelle liaison directe entre Hanoï et Cebu, sa première connexion vers la destination balnéaire philippine. Opérée trois fois par semaine dans chaque sens, cette route facilite les déplacements en Asie du Sud-Est et s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de la compagnie.


Rédigé par le Mercredi 10 Décembre 2025

Vietnam Airlines ouvre une liaison directe Hanoï - Cebu - DepositPhotos.com, uskarp
Vietnam Airlines ouvre une liaison directe Hanoï - Cebu - DepositPhotos.com, uskarp
Le lancement du vol direct Hanoï - Cebu marque la première liaison de Vietnam Airlines entre la capitale vietnamienne et l’île philippine, réputée pour ses plages, son patrimoine culturel et ses activités nautiques.

Les vols sont programmés au départ de Hanoï les mardis, jeudis et dimanches, tandis que les retours depuis Cebu ont lieu les lundis, mercredis et vendredis.

Avec un temps de trajet d’environ trois heures, cette liaison réduit significativement le temps de parcours pour les voyageurs de loisirs souhaitant rejoindre les Philippines.

À lire aussi : Vietnam Airlines dépasse les 350 millions de passagers

Un pas supplémentaire dans la stratégie internationale de Vietnam Airlines

Avec cette nouvelle desserte, Vietnam Airlines poursuit le développement de son réseau international, qui couvre aujourd’hui 27 destinations dans le monde et 22 au Vietnam.

En France, la compagnie opère depuis le terminal 2F de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle jusqu’à 14 vols hebdomadaires vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, avec correspondances vers l’ensemble de l’Asie du Sud-Est.

Membre de SkyTeam depuis 2010, Vietnam Airlines exploite une flotte de 103 appareils, dont des Boeing 787-9 Dreamliner et des Airbus A350-900 pour ses liaisons long-courriers vers la France.

La compagnie a obtenu 4 étoiles au classement Skytrax et s’appuie sur des partenariats, notamment avec Air France et la SNCF via « Train + Air », pour proposer des départs depuis de nombreuses villes françaises.

À lire aussi : Emirates lance l’Asia Pass pour voyager dans toute l’Asie du Sud-Est

Tags : hanoi, vietnam airlines
