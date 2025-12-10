Vietnam Airlines ouvre une liaison directe Hanoï - Cebu





Les vols sont programmés au départ de Hanoï les mardis, jeudis et dimanches, tandis que les retours depuis Cebu ont lieu les lundis, mercredis et vendredis.



Avec un temps de trajet d’environ trois heures, cette liaison réduit significativement le temps de parcours pour les voyageurs de loisirs souhaitant rejoindre les Philippines.



À lire aussi : Vietnam Airlines dépasse les 350 millions de passagers Le lancement du vol direct Hanoï - Cebu marque la première liaison de Vietnam Airlines entre la capitale vietnamienne et l’île philippine, réputée pour ses plages, son patrimoine culturel et ses activités nautiques.Les vols sont programmés, tandis que lesAvec un, cette liaison réduit significativement le temps de parcours pour les voyageurs de loisirs souhaitant rejoindre les Philippines.