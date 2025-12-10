Vietnam Airlines ouvre une liaison directe Hanoï - Cebu

Le lancement du vol direct Hanoï - Cebu marque la première liaison de Vietnam Airlines entre la capitale vietnamienne et l’île philippine, réputée pour ses plages, son patrimoine culturel et ses activités nautiques.
Les vols sont programmés au départ de Hanoï les mardis, jeudis et dimanches, tandis que les retours depuis Cebu ont lieu les lundis, mercredis et vendredis.
Avec un temps de trajet d’environ trois heures, cette liaison réduit significativement le temps de parcours pour les voyageurs de loisirs souhaitant rejoindre les Philippines.
Un pas supplémentaire dans la stratégie internationale de Vietnam Airlines
Avec cette nouvelle desserte, Vietnam Airlines poursuit le développement de son réseau international, qui couvre aujourd’hui 27 destinations dans le monde et 22 au Vietnam.
En France, la compagnie opère depuis le terminal 2F de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle jusqu’à 14 vols hebdomadaires vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, avec correspondances vers l’ensemble de l’Asie du Sud-Est.
Membre de SkyTeam depuis 2010, Vietnam Airlines exploite une flotte de 103 appareils, dont des Boeing 787-9 Dreamliner et des Airbus A350-900 pour ses liaisons long-courriers vers la France.
La compagnie a obtenu 4 étoiles au classement Skytrax et s’appuie sur des partenariats, notamment avec Air France et la SNCF via « Train + Air », pour proposer des départs depuis de nombreuses villes françaises.
