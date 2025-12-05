Génération Voyages change de propriétaire et de nom !

Au revoir Génération Voyages et bonjour Medusa Voyages.



Après plus de 42 ans d'existence, l'entreprise fondée par Jean-Luc Dufrenne va ouvrir une nouvelle page de son histoire, voire même un nouveau tome, tant le changement est d'envergure.



Débutée à Lille en 1982, l'aventure se matérialise par l'ouverture d'une première agence de voyages, rue Solférino, sous l’enseigne Lille au Soleil Voyages.



Le point de vente distribue des séjours pour les individuels et les groupes.



Puis, quinze ans plus tard, l'entreprise entame un nouveau chapitre.



Nous sommes en 1997, la France n'a pas encore d'étoile sur son maillot bleu roi, que Lille au Soleil Voyages déménage pour s'installer dans le quartier de l'Opéra, et en profite pour changer de nom.



Génération Voyages est né, à ne pas confondre avec le site d'inspiration pour les voyageurs, une lettre les différencie.