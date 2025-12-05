Génération Voyages change de propriétaire et de nom !

Au revoir Génération Voyages et bonjour Medusa Voyages.
Après plus de 42 ans d'existence, l'entreprise fondée par Jean-Luc Dufrenne va ouvrir une nouvelle page de son histoire, voire même un nouveau tome, tant le changement est d'envergure.
Débutée à Lille en 1982, l'aventure se matérialise par l'ouverture d'une première agence de voyages, rue Solférino, sous l’enseigne Lille au Soleil Voyages.
Le point de vente distribue des séjours pour les individuels et les groupes.
Puis, quinze ans plus tard, l'entreprise entame un nouveau chapitre.
Nous sommes en 1997, la France n'a pas encore d'étoile sur son maillot bleu roi, que Lille au Soleil Voyages déménage pour s'installer dans le quartier de l'Opéra, et en profite pour changer de nom.
Génération Voyages est né, à ne pas confondre avec le site d'inspiration pour les voyageurs, une lettre les différencie.
Après plus de 42 ans d'existence, l'entreprise fondée par Jean-Luc Dufrenne va ouvrir une nouvelle page de son histoire, voire même un nouveau tome, tant le changement est d'envergure.
Débutée à Lille en 1982, l'aventure se matérialise par l'ouverture d'une première agence de voyages, rue Solférino, sous l’enseigne Lille au Soleil Voyages.
Le point de vente distribue des séjours pour les individuels et les groupes.
Puis, quinze ans plus tard, l'entreprise entame un nouveau chapitre.
Nous sommes en 1997, la France n'a pas encore d'étoile sur son maillot bleu roi, que Lille au Soleil Voyages déménage pour s'installer dans le quartier de l'Opéra, et en profite pour changer de nom.
Génération Voyages est né, à ne pas confondre avec le site d'inspiration pour les voyageurs, une lettre les différencie.
Génération Voyages est cédé à Marc Delannoy
À l'occasion de ce changement de bureau, l'agence ouvre une billetterie d’affaires et groupes.
Petit à petit, Jean-Luc Dufrenne constitue un mini réseau de 9 agences de voyages (Lille centre, Vieux-Lille, Hellemmes, Étaples-sur-Mer, Saint-Omer, Lens, Loos, Mulhouse, Andalousie...).
Au sommet de son développement, le groupe est constitué de quatre sociétés d’exploitation distinctes. Il compte jusqu'à 25 salariés, quand le volume d’affaires avoisine les 18 millions d’euros annuels.
Entre 2014 et 2016, Génération Voyages change de dimension.
L'activité se resserre autour du nouveau siège social boulevard Carnot, toujours dans la capitale du Nord. Dans le même temps, la billetterie d’affaires a été cédée.
L'entreprise se focalise sur la distribution tourisme (individuels et groupes) et le MICE (Meeting Incentive Congress Events).
Au fil du temps, Jean-Luc Dufrenne cède ses activités et ses agences, dont l'une à Kit Voyages, l'année passée.
Après 42 ans, Génération Voyages change de main et son fondateur a cédé la quasi-totalité des éléments du fonds de commerce à l’un de ses plus proches et fidèles collaborateurs : Marc Delannoy.
Ce changement de pouvoir se fait au travers de la société Agence CP Évasion & Découverte, dont il devient président.
Petit à petit, Jean-Luc Dufrenne constitue un mini réseau de 9 agences de voyages (Lille centre, Vieux-Lille, Hellemmes, Étaples-sur-Mer, Saint-Omer, Lens, Loos, Mulhouse, Andalousie...).
Au sommet de son développement, le groupe est constitué de quatre sociétés d’exploitation distinctes. Il compte jusqu'à 25 salariés, quand le volume d’affaires avoisine les 18 millions d’euros annuels.
Entre 2014 et 2016, Génération Voyages change de dimension.
L'activité se resserre autour du nouveau siège social boulevard Carnot, toujours dans la capitale du Nord. Dans le même temps, la billetterie d’affaires a été cédée.
L'entreprise se focalise sur la distribution tourisme (individuels et groupes) et le MICE (Meeting Incentive Congress Events).
Au fil du temps, Jean-Luc Dufrenne cède ses activités et ses agences, dont l'une à Kit Voyages, l'année passée.
Après 42 ans, Génération Voyages change de main et son fondateur a cédé la quasi-totalité des éléments du fonds de commerce à l’un de ses plus proches et fidèles collaborateurs : Marc Delannoy.
Ce changement de pouvoir se fait au travers de la société Agence CP Évasion & Découverte, dont il devient président.
Génération Voyages devient Medusa Voyages, une marque BtoB
Ce n'est pas tout : comme en 1997, les nouveautés vont de pair.
Depuis le 1er octobre 2025, Medusa Voyages est la nouvelle marque commerciale de Génération Voyages, présente dans la distribution du voyage dans les Hauts-de-France, en Bretagne et en Espagne depuis plus de 40 ans.
L'activité se poursuit donc, mais sur des activités non concurrentielles, avec une cible exclusivement BtoB.
Medusa Voyages agit sur trois domaines d’intervention, à savoir l'organisation d’excursions et de séjours avec animation pour professionnels, la gestion de résidences de vacances et le conseil aux agences de voyages.
A lire : Jean-Luc Dufrenne réélu Président des EDV Hauts de France-Normandie
Ce n'est pas tout, car l'entreprise peut s'occuper de la création d’une agence de voyages de A à Z, stratégie de développement, création de produits, conception de sites internet dédiés au voyage, transmission d’entreprise…
Au sein de l'équipe de la nouvelle entité, nous retrouvons, aux côtés de salariés saisonniers, intervenants ponctuels, animateurs, artistes, accompagnateurs, guides… Jean-Luc Dufrenne, Jacky Meyrowski et Fabien Saey.
Le domaine d'expertise sera concentré sur la France et l’Espagne.
Medusa Voyages, ou le changement dans la continuité.
Depuis le 1er octobre 2025, Medusa Voyages est la nouvelle marque commerciale de Génération Voyages, présente dans la distribution du voyage dans les Hauts-de-France, en Bretagne et en Espagne depuis plus de 40 ans.
L'activité se poursuit donc, mais sur des activités non concurrentielles, avec une cible exclusivement BtoB.
Medusa Voyages agit sur trois domaines d’intervention, à savoir l'organisation d’excursions et de séjours avec animation pour professionnels, la gestion de résidences de vacances et le conseil aux agences de voyages.
A lire : Jean-Luc Dufrenne réélu Président des EDV Hauts de France-Normandie
Ce n'est pas tout, car l'entreprise peut s'occuper de la création d’une agence de voyages de A à Z, stratégie de développement, création de produits, conception de sites internet dédiés au voyage, transmission d’entreprise…
Au sein de l'équipe de la nouvelle entité, nous retrouvons, aux côtés de salariés saisonniers, intervenants ponctuels, animateurs, artistes, accompagnateurs, guides… Jean-Luc Dufrenne, Jacky Meyrowski et Fabien Saey.
Le domaine d'expertise sera concentré sur la France et l’Espagne.
Medusa Voyages, ou le changement dans la continuité.