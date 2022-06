APST : "Nous devons impliquer les associations de consommateurs !"

TourMaG.com - Comment faire pour limiter cette garantie ?



Jean-Luc Dufrenne : Nous devons nous réunir et intégrer des experts de la question.



De plus, j'aimerais impliquer directement les représentants des associations de consommateurs. Mieux vaut les avoirs avec nous que contre nous ! C'est fondamental, nous devons leur expliquer notre position, notre métier et recueillir leur avis.



Ils sont en mesure de comprendre nos problématiques.



Autre idée à creuser, ce serait d'intégrer une participation des voyageurs de quelques euros, pour créer un fonds de solidarité à l'ensemble de la profession.



Nous devons trouver des solutions adaptées, pour les groupes d'envergure mondiale, mais aussi voir dans quelle mesure l'APST pourrait garantir les vols secs des clients.



Le coût serait important, mais l'instance pourrait devenir prescripteur et percepteur de prime d'assurance, donc une source de revenus complémentaires pour l'ASPT. C'est une solution permettant d'alimenter le fonds de réserve en cas de gros pépins.



TourMaG.com - Quel historique avez-vous avec l'APST ?



Jean-Luc Dufrenne : J'ai réalisé 2 mandats d'administrateur entre les années 90 et 2000.



Par la suite, j'ai occupé le poste de délégué régional, une mission que j'adore. Il permet de sentir le pouls de l'activité. Il serait nécessaire de mettre plus en avant les délégués régionaux, tellement ce poste est vital.



Je suis aussi rapporteur, je peux vous dire qu'il y a une centaine de candidatures par mois. C'est assez incroyable, avec des idées incroyables et pointues.